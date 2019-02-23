سازوکار مالی جدید برای تامین منابع بیمه کشاورزی باید تدارک شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه کشاورزی، محمدعلی طهماسبی در جلسه تخصصی بیمه پسته در صندوق بیمه کشاورزی، اظهار داشت: باید خط اعتباری و سازوکار مالی جدیدی برای تامین منابع مالی بیمه کشاورزی، تدارک دیده شود.

در این نشست تخصصی ابراهیم حسن‌نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی نیز، بر شعار محوری صندوق بیمه کشاورزی مبنی بر تحول دیجیتال، شفافیت صددرصدی و مدیریت متمرکز اجرای عملیات بیمه کشاورزی در سراسر کشور تاکید کرد.

وی افزود: صندوق بیمه کشاورزی همسو با سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از زیربخش‌های مختلف کشاورزی به ویژه زیربخش مهم باغبانی را وجهه همت خویش قرار داده است.

حسن نژاد ادامه داد: این صندوق در جهت حمایت قانونی از بیمه‌گذاران خسارت دیده بر مبنای مفاد بیمه‌نامه‌های صادره متعهد خواهد بود.

در ادامه این نشست، محمدی انارکی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس، از اقدامات فن‌آورانه صندوق در حوزه دیجیتال تقدیر کرد.

گفتنی است؛ به منظور ایجاد وحدت رویه و کسب نظرات متخصصان و مسؤولان حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی، روزانه نشست‌های تخصصی متعددی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی با هدف روان‌سازی اجرای عملیات بیمه کشاورزی در محل ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار می‌شود.