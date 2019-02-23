به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمسعود میریان بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: همزمان با شب میلاد حضرت فاطمه (س) طرح طرح کوثر رسول الله(ص) با موضوع قرائت سوره یاسین و تقدیم ثواب آن به حضرت فاطمه(س) در مساجد کشور برگزار می شود.

وی افزود: این طرح با همکاری دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی و کانون های خادمیاری قرآنی سراسر کشور علاوه بر حرم مطهر رضوی در اماکن متبرکه و مساجد برگزار و پیش بینی شده ۵۰۰ هزار نفر در این طرح مشارکت داشته باشند.

مدیرمرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی بیان کرد: نکته مهمی که در شأن نزول سوره یاسین وجود دارد این است که سوره بن‌بست‌ها را رفع، کارهای مشکل را آسان و ناامیدی را به امید تبدیل کرد و این شأن سوره یاسین در تمام زمان‌ها وجود دارد و به همین دلیل پیامبر(ص) می‌فرماید کاش محبت آن در قلب تک‌تک امت من وجود داشته باشد.

میریان خاطرنشان کرد: یکی از ارکان خواندن سوره یاسین هدیه کردن ثواب آن به حضرت زهرا(س) است. علامه شیخ مجتبی قزوینی که صاحب کرامات زیادی بوده است در باب اهمیت سوره یاسین آورده است که ما هر چه داریم و به هر کجا رسیدیم به برکت سوره یاسین بوده است.