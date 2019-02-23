به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه با برگزاری شورای عالی و مجمع عمومی شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد محیط زیستی لرستان با حضور اکثریت اعضا و هیئت مدیره و داوران دوره قبلی، طی انتخابات درون سازمانی اعضای جدید هیئت مدیره و شورای داوری شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد حامی محیط زیست لرستان انتخاب شدند.

بر این اساس و با شمارش آراء ماخوذه افراد ذیل به عنوان اعضاء جدید به مدت دو سال انتخاب شدند.

اعضای اصلی هیئت مدیره:

۱_ رضا اسدی

۲_ مجید دریکوند

۳_ احسان پارسا

۴_ مهین نوری

۵_ شمس اله قلندری

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

۱_ نیکدخت امرایی

۲_ محسن گلپایگانی

اعضای شورای داوری:

۱_ مجتبی رومانی

۲_ محمد رضا کشوری

۳_ شگر علی الواری