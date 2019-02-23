به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه با برگزاری شورای عالی و مجمع عمومی شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد محیط زیستی لرستان با حضور اکثریت اعضا و هیئت مدیره و داوران دوره قبلی، طی انتخابات درون سازمانی اعضای جدید هیئت مدیره و شورای داوری شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد حامی محیط زیست لرستان انتخاب شدند.
بر این اساس و با شمارش آراء ماخوذه افراد ذیل به عنوان اعضاء جدید به مدت دو سال انتخاب شدند.
اعضای اصلی هیئت مدیره:
۱_ رضا اسدی
۲_ مجید دریکوند
۳_ احسان پارسا
۴_ مهین نوری
۵_ شمس اله قلندری
اعضای علی البدل هیئت مدیره:
۱_ نیکدخت امرایی
۲_ محسن گلپایگانی
اعضای شورای داوری:
۱_ مجتبی رومانی
۲_ محمد رضا کشوری
۳_ شگر علی الواری
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