پدر عروس داعش از ترامپ شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، پدر هدی مثنی با شکایت رسمی از دولت آمریکا خواستار صدور مجوز بازگشت دخترش از سوریه شده است.

این درحالیست که هدی مثنی ۴ سال پیش از آلاباما به ترکیه و سپس از آنجا به سوریه رفت تا به تروریست های داعش بپیوندد.

وی اکنون در اردوگاهی در شمال سوریه در بازداشت به سر می برد و خواستار بازگشت به آمریکا است.

در شکایتی که احمد علی مثنی پدر وی تنظیم کرده از دولت دونالد ترامپ شکایت شده که «در اقدامی غیرقانونی» حق شهروندی دخترش را سلب کرده است.

این در حالیست که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش در پیامی توئیتری بی اشاره به خلق گروهک تروریستی- صهیونیستی داعش توسط این کشور برای ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه اعلام کرده بود: به مایک پمپئو (وزیر خارجه) دستور دادم که به «هدی مثنی» اجازه بازگشت داده نشود.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز با صدور بیانیه‌ ای در این باره گفته بود: هدی مثنی یک آمریکایی نیست. او هیچ مبنای قانونی برای سفر به آمریکا ندارد. او نه پاسپورت آمریکایی دارد و نه حق درخواست پاسپورت آمریکایی را دارد و نه ویزای ورود به ایالات متحده را. ما همچنان به شهروندانمان هشدار می‌ دهیم که به سوریه سفر نکنند.

به گزارش بی‌بی‌سی، «هدی مثنی» دختری است که ۴ سال پیش از آلاباما آمریکا به سوریه رفت. این در حالی است که خانواده مثنی می‌ گویند دخترشان متولد آمریکا است و باید به همراه فرزند ۱۸ ماهه خود اجازه بازگشت به این کشور داشته باشد.