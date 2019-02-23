رشد ۸۸ درصدی دستگیری معتادن در پلدختر/یک باند خرده فروشی منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ همایون بخشی روز شنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان پل‌دختر از رشد ۸۸ درصدی دستگیری معتادان در یک ماه گذشته خبر داد و اظهار داشت: فرماندهی انتظامی پل‌دختر همچنین ۲۵ درصد در اجرای طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده و ۲۵ درصد در بخش حضور عوامل انتظامی و پلیس تخصصی در سطح این شهرستان رشد داشته است.

وی افزود: این آماربه منزله عمل‌کرد مثبت نیروی انتظامی و در عین حال نگران کننده است و لازم است فرهنگ‌سازی که مهم‌ترین راه‌کار مبارزه با مواد مخدر است در دستور کار قرار گیرد.

فرمانده انتظامی پل‌دختر گفت: هر اندازه نیروی انتظامی با تمام تلاش اقدامات مقابله ای با مواد مخدر انجام می‌دهد به طور حتم افراد معاند نیز که در تلاش برای آلودگی بیشتر هستند سطح فعالیت خود را افزایش داده و این نگران کننده است.

وی افزود: متاسفانه فعالیت‌های فرهنگی در رابطه با پیشگیری و مقابله با مواد مخدر صورت نگرفته تا میزان تقاضا کاهش پیدا کند.

سرهنگ بخشی به فعالیت‌های کمیته مقابله شهرستان پل‌دختر در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره و خاطرنشان کرد: در رابطه با کشفیات مواد مخدر آمار موجود سیر افزایشی را نشان می‌دهد، افزایش درصدی آمارها باعث تامل در پیدا کردن راه‌های گسترده تر و برنامه‌های منسجم برای مقابله با مواد مخدر است که این امر منجر به اقدام‌های مثبت نیروی انتظامی در این زمینه می‌شود.

وی به پاک‌سازی نقاط آلوده در روستاها اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی با برنامه ریزی و کسب تکلیف از مرجع قضایی در چهار مرحله طرح پاک‌سازی را در ۲ روستای سراب حمام و مورانی که ۲ نقطه آلوده شهر هستند اجرا کرده است.

فرمانده انتظامی پل‌دختر گفت: اجرای این طرح‌ها منجر به دستگیری‌ ها و کشفیات شده که در این رابطه یک‌باند خرده فروشی جمع آوری شد که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی و روانه زندان شدند.

وی افزود: ۲ کمپ ماده ۱۶ در سطح استان در شهرهای خرم آباد و بروجرد مستقر هستند که متاسفانه نیروی انتظامی وسیله نقلیه برای انتقال معتادان از شهرستان به خرم آباد را در اختیار ندارد و این امر یک مشکل محسوب می شود.