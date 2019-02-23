توسعه زیرساخت های ورزشی مورد توجه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی ظهر شنبه در مجمع سالیانه هیئت والیبال چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری در ارتفاع بالای دو هزارمتری از سطح دریا قرار گرفته است و این امر از مهمترین ظرفیت های این استان برای برگزاری کمپ های تیم ملی کشور و تیم های ملی دیگر کشور ها به شمار می رود که نقش مهمی در توسعه تمام بخش های ورزشی، اقتصادی گردشگری و... دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: وجود ظرفیت های گردشگری و آب و هوای سالم و پاک از دیگر ظرفیت های این استان است که در تبدیل این استان به کمپ برگزاری اردوهای تیم ملی نقش مهمی دارد.

کریمی بیان کرد: توسعه زیر ساخت های ورزشی در این استان ضروری است که باید تلاش شود این مهم محقق شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرای طرح اردو بام یکی از مهمترین اهداف سازمان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری است، بیان کرد: در این زمینه تلاش ها آغاز شده است.