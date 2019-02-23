کلنگ نیروگاه ۲۵ مگاواتی در آق قلا به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر بعدازظهر شنبه نیروگاه ۲۵ مگاواتی با سرمایه گذاری ۱۲ میلیون یورویی در شهرستان آق قلا کلنگ زنی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در مراسم کلنگ زنی این نیروگاه اظهار کرد: نیروگاه ۲۵ مگاواتی شهید نصرالله اکبر پور بازرگانی این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیون یورو اجرا می شود و با بهره برداری از این نیروگاه، ولتاژ برق پنج شهرستان تقویت خواهد شد.

علی اکبر نصیری افزود: احداث نیروگاه‌های کوچک در ایجاد اشتغال تاثیرگذارند و در این نیروگاه برای ۳۲ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: از برنامه‌های استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان برون سپاری به نیروگاه‌های کوچک است که باعث رعایت پدافند غیرعامل می‌شود.

نصیری در ادامه گفت: سرمایه گذار دیگری هم در شهرستان آزادشهر هم برای نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی اعلام آمادگی کرده است.

وی جذب یک میلیون یورو از سرمایه گذار خارجی را نقطه مثبتی ارزیابی کرد و گفت: احداث این نیروگاه شروع فعالیت این شرکت در استان خواهد بود و به زودی طرح‌های جدید دیگری هم در گلستان اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان همچنین از برون سپاری نیروگاه های کوچک استان خبر داد و تصریح کرد: تا پایان سال ۹۸ هشتاد مگاوات به مدار اضافه می شود.

استاندار گلستان هم در ادامه مراسم گفت: این استان به هزار و ۴۰۰ مگاوات برق نیاز دارد اما هنوز تولید برق به مرز هزار مگاوات نرسیده است.

سید مناف هاشمی از سرمایه گذاران بخش خصوصی خواست به این حوزه ورود کنند تا از حمایت های ویژه بهره مند شوند.