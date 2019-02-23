تیم ملی اسکی صحرانوردی از پرواز جا ماند/ بلیط مجدد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی اسکی صحرانوردی ایران که در رقابتهای قهرمانی جهان اتریش حضور داشت قصد داشت ظهر امروز وین را به مقصد تهران ترک کند اما به علت برخی ناهماهنگی ها از سفر جا ماند.

البته پیگیری های سرپرست تیم اعزامی به این رقابتها و همکاری سفارت ایران در اتریش باعث شد تا با تعویض بلیط و اختلاف زمان یک روزه ملی پوشان فردا به کشور بازگردند. مهدی کیادربندسری سرپرست تیم ملی اسکی صحرانوردی در کفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این اتفاق گفت: خوشبختانه با همکاری افتخاری رئیس فدراسیون اسکی و مذاکره با سفارت محترم ایران در اتریش و همکاری همه جانبه آنها بلیط تیم ملی بدون پرداخت خسارت مجددا برای فردا صادر شد تا تیم ملی بدون مشکل به میهن بازگردد.

وی افزود: . به دلیل تغییر ساعت پرواز در رزرو اولیه و ساعت اصلی پرواز برخی ناهماهنگی ها به وجود آمد که البته تلاش کردیم تا با اقدام به موقع مانع مشکل جدی شویم. رئیس فدراسیون در تهران و ما در اتریش هماهنگی های لازم را انجام داده و ملی پوشان هم اکنون در هتل اقامت دارند تا فردا تیم ۱۰ نفره به کشور بازگردد. البته سید ستار صید که به مرحله نهایی بخش کلاسیک راه پیدا کرده به همراه احمد کاویان در محل رقابتها هستند و پس از پایان مسابقات ستار، به کشور باز می گردند.

گفتنی است ملی پوشان اسکی صحرانوردی در این دوره از رقابتها نتایج خوبی از خود به جای گذاشتند و سمانه بیرامی باهر با صعود ده پله ای در بخش ۵ کیلومتر کلاسیک و سید ستار صید با صعود به مرحله نهایی بخش کلاسیک کارنامه ای قابل قبول داشتند.