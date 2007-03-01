به رغم هشدارهای مکرر رهبران مسلمان ؛ حفاریهای مخرب اسرائیل در حریم مسجدالاقصی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در ماههای گذشته قبل از آنکه مؤسسه اسرائیلی به نابودی باب المغاربه متصل به دیوار غربی مسجدالاقصی و دو اتاق دیگر آن اقدام کند، گفت: مؤسسه اسرائیلی بخشی از مسجدالاقصی را نابود خواهد کرد. از این رو از کشورهای اسلامی و عربی خواست تا فورا اقدامات اسرائیل را قبل از آنکه اتفاق افتد، متوقف کنند.

شیخ عکرمه صبری رئیس شورای عالی اسلامی و خطیب مسجدالاقصی نیز تأکید کرد که باب المغاربه بخشی از مسجدالاقصی است که از آن جدا نمی شود و نابودی آن از سوی مؤسسات اسرائیلی جریمه بزرگی دارد.

در پی جستجوهای میدانی، جنبش اسلامی، مؤسسه الاقصی، گروه قدس و همچنین دهها مؤسسه دیگر نسبت به کشف و افزایش حفاریهای اسرائیل در بخش زیرین مسجدالاقصی و اجرای تدابیر آنها برای یهودی سازی شهر قدس هشدار دادند.

در این زمان شیخ رائد صلاح از نیت مؤسسه اسرائیلی نسبت به ویرانی باب المغاربه پرده برداشت و گفت: ما تأکید می کنیم اطلاعات موثقی داریم که مؤسسه اسرائیلی به منظور ویرانی باب المغاربه متصل به مسجدالاقصی فعالیتهایی انجام می دهد و برای تخریب باب المغاربه آماده است.

وی همچنین از وجود دو اتاقی که هنوز یافت نشده، پرده برداشت و گفت: این مؤسسه دو اتاقی را که در مسجدالاقصی است، ویران می کند، جایی که قبل از آنکه یافت شود، ویران می شود.

وی پیش بینی کرد که اسرائیل به ساخت پلی جدید در منطقه اقدام و مساحت بسیار زیادی از آثار تاریخی مسلمانان را ویران می کند. از این رو از کشورهای اسلامی چون مصر، اردن، ترکیه و مغرب می خواهیم که به سرعت اقدام کنند و قبل از آنکه اتفاقی بیفتد جلوی حرکت اسرائیل را بگیرند.

وی در ادامه اظهار داشت که مؤسسه اسرائیلی حفاریهای خطرناکی را زیر مسجدالاقصی انجام داده که به وسط مسجدالاقصی رسیده است، آنها از کارگران تایلندی استفاده می کنند و مانع ورود افراد متفرقه و تصویربرداری می شود.

این در حالی است که مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی نیز به منظور پرده برداشتن از اقدامات مخفیانه رژیم اشغالگر اسرائیل ادوات رسانه ای را میان رسانه ها، خبرنگاران و عکاسان توزیع کرده است تا طی گردشهای میدانی خود از حفاریهای اخیر اسرائیل از طریق تصاویر فوتوگرافی و قطعات ویدئوی پرده بردارند که خلاصه ای از این پنهانکاریها چنین است:

20 /9 / 2005 : حفاریهای اسرائیل در منطقه حمام العین انجام شده است. مؤسسه الاقصی از خطرات حفاریهای چسبیده به مسجدالاقصی پرده برداشت واعلام کرد: با همکاریهای مؤسسه آثار اسرائیلی، رژیم اشغالگر اسرائیل سعی در یهودی سازی قدس و بنای هیکل دارد. این حفاریها بر اساس عمق، طول، عرض و همچنین نزدیکی به مسجدالاقصی خطرناک بوده و بر پایه های مسجدالاقصی و خانه های چسبیده به آن تأثیر می گذارد. همچنین شاهدان عینی به وجود زیرگذرهای جدید منشعب که به مسجدالاصی می رسد، اشاره کردند.

3 / 1 / 2006 : از ساخت کنیسه ای جدید، حفاری و ساختمانهای تأسیسی زیر مسجدالاقصی پرده برداری شد . در خلال کنفرانس خبری در قدس شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین به ساخت کنیسه یهودیان زیر مسجدالاقصی اشاره کرد و گفت که این حفاریها با اهداف خاص انجام می شود و با نقشه ای مجزا فعالیتهای خود را انجام می دهند. شیخ رائد صلاح در این نشست ادامه داد که طی 7 سال اخیر 7 اتاق زیر مسجدالاقصی ساخته شده است که این اتاقها دربرگیرنده تاریخ جدید و قدیم ملت اسرائیل است. شیخ عکرمه صبری نیز به خطرات این اقدامات اشاره کرد و گفت که ساخت اتاقهایی زیر مسجدالاقصی از سوی مؤسسه اسرائیلی بسیار خطرناک است.

17 / 8 / 2006 : اسرائیل در منطقه سلوان که طرف دیگرش به زیر مسجدالاقصی منتهی می شود، زیر گذری تعبیه کرده است . اعضای مؤسسه الاقصی به پایگاه حفاریها وارد شده تا از زیرگذری که زیر مسجد عین سلوان است، پرده بردارد. این زیرگذر عمقی بیشتر از 12 متر دارد . ساخت آن در ابتدا علنی بود، اما پس از مدتی مخفی شد و از طریق دیوارهای چوبی محفوظ ماند. این اقدامات منجر به فروپاشی خاک زیر حیاط مسجد عین سلوان شد. منابع اسرائیلی اعلام کردند که زمینی که در آن این زیرگذر را تعبیه می کنند، به منظور کشف آثار تاریخ عبری و هیکل اول و دوم است.

16 / 12 / 2006 : مسیر باب المغاربه در مسجدالاقصی ویران شد. شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین و مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی نسبت به این مسئله و سر انجام کار مؤسسه اسرائیلی هشدار دادند، زیرا باب المغاربه یکی از درهای مسجدالاقصی چسبیده به دیوار غربی آن است و ساخت پلی جدید بالای آن صورت گرفته است. آنها تأکید کردند اسرائیل حق ندارد مسیر را ویران کند و خود به ترمیم و بازسازی آن بپردازد، این کار به اداره اوقاف اسلامی اختصاص دارد. از سوی دیگر تلاشهای اسرائیل طی هفته های پایانی در ساخت پل جدید مقابل دیوار غربی مسجدالاقصی سرعت بیشتری به خود گرفته است که به باب المغاربه می رسد که ورودی اصلی برای یورش نیروهای اسرائیل و گروههای یهودی به مسجدالاقصی است. بر اساس گزارش روزنامه های اسرائیلی شخصیتها و مؤسسات اسرائیل به صورت مستقیم خواستار ساخت پل مذکور شدند و مؤسسه آثار اسرائیلی تأکید کرد که راه باب المغاربه ویران می شود و گروههای مختلف اسرائیلی نسبت به ارزش دینی، تاریخی، عمرانی و تمدنی این راه اظهار تجاهل می کنند.

راه باب المغاربه 2 سال پیش به علت حفاریهای اسرائیلی در منطقه ویران شد و حکومت اسرائیل ادعا کرده که نتیجه طوفان و برف و بوران شدید بوده است و مؤسسه اسرائیلی مانع از ترمیم آن توسط اداره اوقاف اسلامی شد و پل چوبی موقتی را به جای آن در راه باب المغاربه ساخت و امروز سعی دارند پل بلند دائمی بسازند و راه باب المغاربه را از بین ببرند، بر اساس ادعای اسرائیل این کار با هدف توسعه منطقه برای نمازگزاران یهودی صورت می گیرد.

19 / 12 / 2006 : بر اساس حفاریهای اسرائیل دیوار جنوبی مسجدالاقصی ترک برداشت. بر اساس تلاشهای میدانی مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی و بر اساس تصاویر فوتوگرافی منطقه، دیوار جنوبی ترک بسیار خطرناکی برداشته که نیاز به ترمیم و بازسازی فوری دارد. به طوری که این ترکها افزایش و بخشهای مختلف چون بخش غربی و شرقی دیوار خارجی را نیز در بر گرفته که مؤسسه الاقصی از خطرات آن مطلع شد، اما رژیم اشغالگر اسرائیل به طور کامل بر منطقه مسلط بوده و با نصب پرده های آهنی در منطقه مانع از رفت و آمد و ارائه هرگونه اطلاعات شد و حتی نسبت به نزدیک شدن به این منطقه هشدار داد.

10 / 1 / 2007 : کنیسه جدیدی که 50 متر از مسجدالاقصی فاصله دارد، در حال ساخت است که طی تلاشهای مؤسسه الاقصی کشف شده، در نگاه اول کنیسه جدید تنها 50 متر از مسجدالاقصی فاصله دارد و در زمین وقفی ساخته شده است. اما این زمین وابسته به حمام العین است که بر اساس اسناد و مدارک تاریخی و اسلامی حمام العین حمام و ساختمان مملوکیها بوده که در سال 1337 میلادی ( 737 هجری) به وسیله محمد بن قلاوون یکی از امرای ناصری ساخته شد و در سال 1900 بخش بزرگی از این حمام وقف مسلمانان و در آمد وقف برای کتابخانه معروف در قدس تعیین شد که در مجاورت حمام قرار دارد. این اسناد در دادگاه شرعی قدس نگهداری می شود.

حفاریهای وسیعی از سوی مؤسسه اسرائیلی در منطقه حمام العین انجام شد که تنها 1 متر از دیوار البراق و دیوار غربی مسجدالاقصی فاصله دارد و این حفاریها روز به روز هم از نظر افقی و هم از نظر عمودی در مقایسه با اولین پرده برداری در سال 2005 توسعه یافته است. با توجه به حفاریهای عمیق اسرائیل که به 25 متر زیر زمین و عرض 30 متر رسیده است و طول آن کمتر از 40 متر مقابل باب المطهره یکی از درهای مسجدالاقصی است ( تنها 1 متر از این در فاصله دارد.)، کارکنان مؤسسه الاقصی تأکید کرده اند که شب و روز صدای حفاریها را می شنوند به طوری که برخی از این حفاریها به دیوارهای ساختمان خانه های اطراف نیز منتهی می شود.

15 / 1 / 2007 : بر اساس تلاشهای میدانی مؤسسه الاقصی طی هفته های اخیر، دیوار البراق واقع در غرب مسجدالاقصی در معرض تهدید قرار دارد. مؤسسه اسرائیلی عملیات حفاری وسیعی را در منطقه انجام می دهد که کارکنان مؤسسه الاقصی آنرا با چشمان خود دیده اند که حکومت اسرائیل به صورت مشخص در اطراف بناهای اسلامی که دارای قدمت تاریخی بوده و از زمان عثمانیها، عهد اسلامی یا دوره های مملوکیها و ایوبیها به جا مانده، فعالیت می کنند. در اطراف این ساختمانها روزانه دهها کارگر ازدحام بسیاری ایجاد می کنند. در این ایام عملیات حفاری وسیعی با بلدوزرها و کامیونها انجام می شود، به طوری که طی روزهای اخیر بلدوزرهای اسرائیلی به نابودی برخی از ساختمانها اقدام کرده اند. این اقدامات توسط مؤسسه الاقصی به صورت کامل تصویر برداری شده است.

27 / 1 / 2007 : شورای مهاجران اسرائیلی العاد زیرگذر جدیدی حفر کرده اند که به منطقه سلوان و اسفل رسیده است. مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی در این تاریخ گفته که شورای مذکور با همکاری مؤسسه آثار اسرائیلی به حفر این زیر گذر پرداخته اند که از منطقه اسفل گذر کرده و به منطقه عین سلوان مقابل مسجد عین سلوان، زیر منطقه وقفی مسیحیان سیده است. این حفاریها پس از 100 متر دیگر به ضلع جنوب غربی مسجدالاقصی، زیر ساختمان موزه اسلامی درون مسجدالاقصی می رسد.