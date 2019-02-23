جنگل های غرب مازندران سنددار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا سنگاری در دیدار با امام جمعه چالوس افزود: با اخذ سند تک برگی از این پس پاسخ به استعلامات تسریع شده و جلوی هرگونه تجاوز و تصرف احتمالی به عرصه های منابع طبیعی گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه تمام تلاش های ما درمنابع طبیعی برای مردم است ، افزود: امسال با اذن مقام معظم رهبری ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های آبخیزداری کشور اختصاص یافت.

سنگاری با اعلام اینکه حفظ آب و خاک کشور از اولویت های سازمان جنگلها است ، ادامه داد: برای تشکیل یک سانتی متر خاک به سالها وقت نیاز داریم و با طرح های آبخیزداری جلوی فرسایش خاک گرفته می شود.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی نوشهر گفت: امسال ۱۴۰ میلیارد ریال برای پروژه های آبخیزداری در مناطق چالوس، کلاردشت ، کجورو رامسر هزینه شده است.

در این دیدار امام جمعه چالوس نیز بر لزوم حفظ انفال تاکید کرد و افزود: این منابع امانتی برای همه ی ما است که باید به نسل های آینده تحویل دهیم.

حجت الاسلام سید احمد جباری افزود: سفارش ما به مردم حفظ منابع طبیعی است و خودمان درصدد تخریب منابع طبیعی نباشیم زیرا ما امانت دار منابع طبیعی هستیم و تکلیف ما را در حفظ منابع طبیعی باید انجام دهیم وتوسعه پایداری برای منطقه ایجاد کنیم.