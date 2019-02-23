به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در شورای اداری، شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی آموزش و پرورش مناطق مرزی استان ایلام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی گفت: برای من افتخاری است که در این ایام مبارک ابلاغ سلام مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری را خدمت شما عزیزان داشته باشم.

وی به استراتژی‌های آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بچه‌های ما آنچه که در مدرسه می‌آموزند با آنچه که بیرون از مدرسه هست فاصله زیادی دارد. ما در مدرسه تاکید زیادی بر حافظه‌محوری داریم، متاسفانه نیازهای بیرون جای کمی در سبد یادگیری بچه‌ها دارند و چون حافظه‌محور هستیم یادگیری‌ها پایدار نیست.

وی تصریحخ کرد: کنکور هم سهم زیادی در تشدید این وضعیت دارد. مدرسه ما تبدیل به یک آموزشگاه شده است، به همین دلیل است که در دوره ابتدایی کتاب‌های کمک آموزشی و آزمون‌ها را ممنوع کردیم. البته نه اینکه نباشد بلکه هر هفته‌ای نیست که مدیری را توبیخ نکنیم. تاکنون ۲الی ۳تا مدیرکل آموزش و پرورش را به تخلفات اداری معرفی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: مدرسه کلاس دانشگاه نیست. مدرسه را تبدیل کرده‌ایم به جایی که دانش‌آموز فقط روش‌های آموزشی را یاد بگیرد. ما این مسیر را باید تصحیح کنیم و البته باید به تدریج این کار انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش از مدرسه‌محوری به عنوان یک استراتژی مهم در روش اداره آموزش و پرورش نام برد وبه وضعیت استان ایلام اشاره کرد و گفت: شاخص‌های کمی درباره استان ایلام نشان می‌دهد وضعیت خوب است، از نظر سرانه فضای آموزشی این استان رتبه ۴را دارد و کمترین تراکم دانش‌آموز در کلاس متعلق به استان ایلام است و عدالت جنسیتی تقریبا برابر شده است.

وی افزود: خوشبختانه استان در پوشش پیش‌دبستاتی رتبه ۷را دارد. ما باید در استان ایلام به فکر بهره‌وری از منابع‌مان باشیم.