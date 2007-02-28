توقف لیوورنو برابر سیه نا / رحمان رضایی 90 دقیقه بازی کرد

به گزارش خبرنگارمهر، هفته بیست وششم رقابت های سری A ایتالیا عصر امروزبا برگزاری 9 مسابقه آغازشد که طی آن تیم فوتبال لیوورنو در ورزشگاه خانگی مقابل تیم سیه نا متوقف شد.

در این دیدارکه با تساوی بدون گل به پایان رسید، رحمان رضایی 90 دقیقه درترکیب اصلی تیمش به میدان رفت وبازی قابل قبولی را ازخود به نمایش گذاشت.

درسایرمسابقات امروزنتایج زیربدست آمد :

* آسکولی صفر- پارما صفر

* کیه وو 2 - رم 2

* آمپولی 3 - مسینا یک

* لاتزیو 3 - کاتانیا یک

* پالرمو صفر - آث میلان صفر

* رجینا یک - فیورنتینا یک

* سامپدوریا 2 - آتلانتا یک

* تورینو یک - کالیاری صفر

دردیدارآخرین دیداراین هفته رقابتهای سری A ایتالیا هم تیم های اینترمیلان و اودینزه تا ساعتی دیگربرابرهم به میدان می روند.