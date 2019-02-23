پرداخت یارانه ۵۰ درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق مرزی محقق شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در جلسه مشترک شورای اداری استان و شورای توسعه پایدار استان های غرب و شرق با محوریت آموزش و پرورش مناطق مرزی گفت: استان ایلام در ۸ سال دفاع مقدس با پایداری و مقاومت مردم استان و حضور در صحنه کشور و نظام را از تجاوز دشمن حفظ کرد و البته در این مدت از توسعه و ایجاد زیرساخت های مختلف از جمله زیرساخت های آموزشی عقب افتاد و علاوه بر آن بسیاری از مدارس کشور مورد هدف بمباران دشمن قرار گرفت.

وی با اشاره به جمعیت استان که حدود هفت دهم جمعیت کشور و۲.۵ درصد وسعت کشور را داراست ،تأکید کرد: ایلام با این وسعت و این درصد از جمعیت کشور ۱۱ درصد منابع گاز، ۳.۵ درصد منابع نفت، ۷.۷ درصد مرزهای خشکی کشور، ۳.۵ درصد صادرات کشور، ۶۵ درصد تردد زوار عتبات عالیات، میزبانی ۲ میلیون نفر زائر و گردشگر عراقی، تردد سالانه بیش از ۵۰ هزار اتوبوس برای تردد زوار، صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری از مرز، تردد بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو از استان در سال و بسیاری دیگر از ظرفیت ها و خدماتی که استان به کشور می دهد می طلبد نگاه به استان ایلام به یک نگاه راهبردی حتی برای کمک به اقتصاد و توسعه کشور تبدیل شود.

نماینده عالی دولت خاطر نشان کرد: با تمام این تفاسیر بسیاری از ظرفیت های قانونی از جمله مصوبه شورای توسعه پایدار شرق و غرب کشور در پرداخت یارانه ۵۰ درصد به سرمایه گذاری در مناطق مرزی، بیمه امنیتی سرمایه گذاری خارجی، تخصیص 100 درصدی اعتبارات تملک دارایی ها در این استان هنوز اجرا نشده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در خصوص آموزش و پرورش استان پرداخت و گفت: فروش املاک و مستقلات مازاد و اختصاص اعتبارات آن به کمبودهای آموزشی، تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی از طریق واگذاری به بخش خصوصی و یا مشارکت، تغییر کاربری و انتفاعی کردن بخشی از املاک آموزش و پرورش جهت تأمین نیازهای این بخش، ایجاد مجتمع های رفاهی و فرهنگی در مسیر اربعین، ساماندهی گردشگران و زوار در استان، برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی در مدارس، رفع مشکل بی سواد و ریشه کن کردن آن ظر ف مدت دو سال با یک حرکت انقلابی، رفع مشکل سیستم گرمایشی مدارس در سال آتی ازجمله اقداماتی است که می توان برای توسعه بحث آموزش و پرورش در استان انجام داد.