ذخیره ۲۶۳ هزار تنی کالاهای استراتژیک در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه شنبه در سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان زنجان، با بیان اینکه در حال حاضر میزان کالاهای استراتژیک ذخیره شده استان ۲۶۳ هزار و ۹۴۵ تن است، افزود: کالاهای استراتژیک ذخیره شده در استان شامل گوشت، کنجاله سویا، گندم و برنج بوده است.

وی با بیان اینکه آمار حاکی از آن است که مصرف زنجانی‌ها در حوزه کالاهای اساسی نسبت به گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: در زمینه مصرف گوشت قرمز گوساله منجمد به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی، از ابتدای امسال تاکنون شاهد مصرف ۶۸۹ تن هستیم که این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۳۶ تن بود، به میزان ۴۱۳ درصد افزایش داشته است.

جعفری در ادامه از مصرف ۶۷۷ تن گوشت مرغ منجمد از ابتدای امسال تاکنون به‌عنوان یکی دیگر از کالاهای اساسی توسط زنجانی‌ها خبر داد و با یادآوری اینکه در زمینه مصرف این کالای اساسی نیز نسبت به سال گذشته که ۵۶۵ تن بوده است، افزایش مصرف را شاهد هستیم، ادامه داد: این در حالی است که مصرف گوشت تازه گوسفندی از ۲۱ تن به ۲۰۵ تن رسیده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان همچنین از توزیع گوشت قرمز وکیوم شده برای اولین‌بار در زنجان خبر داد و با اشاره به اینکه یکی از مصارف قابل توجه زنجانی‌ها در زمینه محصولات پروتئینی به میزان ۱۶۱۹ تن بوده است، اظهار کرد: همچنین میزان توزیع گوشت گوسفندی منجمد ۲۴ تن بوده و این در حالی است که اگر نیم‌نگاهی به آمار سال گذشته در این زمینه بیاندازیم، خواهیم دید که این محصول توزیع نشده است.

جعفری یکی دیگر از کالاهای اساسی توزیع شده را برنج دانست و با بیان اینکه در این زمینه نیز امسال تاکنون ۲۲۳۰ تن برنج در استان توزیع شده و نسبت به پارسال که ۱۳۵۵ تن توزیع شده بود، ۶۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد، افزود: علاوه بر همه این موارد، مرغ گرم را نیز باید به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی مردم دانست که در این زمینه نیز از ۲۹ آذرماه امسال قیمت آن بر روی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شده است.

وی دلیل نارضایتی مردم از روند توزیع گوشت مرغ گرم را خارج شدن بخشی از مرغ تولیدی از چرخه توزیع دانست و خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش مصرف گوشت مرغ گرم، افزایش قیمت گوشت قرمز بوده و علی‌رغم اینکه شاهد افزایش روند توزیع گوشت مرغ گرم در زنجان هستیم، اما نارضایتی‌ها نیز در این زمینه وجود دارد.