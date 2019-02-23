ارتباطات و اینترنت در گرمسار مختل شد/نقص فنی عامل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عصر شنبه تمامی ارتباطات اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت و زیرساخت های ارتباطی در شهرستان گرمسار به طور کامل قطع شد که این امر با پیگیری مسئولان دقایقی پیش برطرف شد.

فرماندار گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قطع چند ساعته شبکه مخابراتی و اینترنت در گرمسار بیان کرد: ایجاد مشکلاتی در فیبر نوری عامل اصلی این رویداد بوده است.

داریوش طاهری درباره علت این واقعه گفت: سهل انگاری پیمانکار منجر به ایجاد مشکلاتی در فیبر نوری منطقه دهنمک شد که این امر سبب قطع ارتباطات تلفنی و اینترنتی در گرمسار شد.

وی تصریح کرد: این واقعه ساعت ۱۸ عصر رخ داد و دقایقی قبل این مشکل رفع شد.

این قطع گسترده ارتباطات در گرمسار موجب نارضایتی مردم شده بود.