آلمان از برگزاری اجلاس منطقه ای بغداد استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "توماس اشتک" معاون سخنگوی دولت آلمان گفت : ما دولت عراق را در گام برداشتن در مسیر ایده این اجلاس تشویق می کنیم.

وی افزود: دولت آلمان دیرزمانی است که آمادگی خود را برای حمایت از هر مسئله ای که باعث افزایش امنیت و ثبات درعراق می شود، اعلام کرده است.

اشتک گفت : این اجلاس منطقه ای با حضور کشورهای همجوار می تواند پیشرفتی را در این زمینه ها بدست دهد و ما از اعلام برگزاری این اجلاس استقبال می کنیم و شرکت دادن کشورهای همجوار را که در قبال رشد و توسعه منطقه و عراق مسئول هستند، امری صحیح می دانیم.

دولت عراق روز سه شنبه اعلام کرد که این کشور در نیمه ماه مارس آتی در شهر بغداد میزبان اجلاسی بین المللی برای حمایت از آشتی ملی و امنیت درعراق خواهد بود که در آن کشورهای آمریکا، سوریه و ایران شرکت خواهند داشت. پنج عضو دایم شورای امنیت و کشورهای همجوارعراق به این اجلاس دعوت شده اند.