گل گهر نخستین شکست فصل را برابر برق تهران متحمل شد/ پیکان و سایپا رقیبان خود را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، درحساسترین مسابقه هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاههای کشورتیم برق تهران موفق شد در ورزشگاه هفتم تیربا نتیجه 3 بر2 گل گهر سیرجان را از پیش رو بردارد.

این اولین شکست صدرنشین لیگ والیبال از ابتدای فصل جاری بود. دراین دیدارتیم برق با امتیازهای 17 بر25 ، 25 بر 23، 13 بر 25، 25 بر 20 و 15 بر11 موفق شد حریف قدرتمند خود را شکست دهد.

دردیگر دیدارمهم امروز تیم والیبال پیکان در3 ست متوالی برابرمیزبان خود استقلال گنبد به برتری دست یافت تا به صدرجدول نزدیک تر شود. پیکان این بازی را با امتیاز 25 بر17، 25 بر 22 و 25 بر 22 به سود خود به پایان برد.

تیم والیبال بانک کشاورزی در3 ست متوالی مقابل تیم والیبال سایپا شکست خورد. همچنین پگاه ارومیه درماهشهربا نتیجه 3 بریک پتروشیمی را شکست داد. ضمن اینکه تربیت بدنی اصفهان در3 ست متوالی مغلوب میهمان خود اتکا تهران شد.

درآخرین مسابقه این هفته دوتیم آذر پیام ارومیه و آیدانه چالدران ازساعت 18 وبه قضاوت فیروزی و میرزائی مقابل هم صف آرایی کرده اند.