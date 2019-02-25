۶ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۷

محبی در گفتگو با مهر:

اهداف بزرگ و راه سختی پیش رو دارم/ گام به گام پیش می‌روم

قهرمان سنگین وزن رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام تختی گفت: برای رسیدن به اهدافم باید سخت تلاش کنم و با جدیت و برنامه پیش بروم.

یداله محبی آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم اردوی تیم ملی کشتی که به تازگی عنوان قهرمانی رقابتهای جام تختی را کسب کرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسب قهرمانی در شهر خودم به عنوان میزبان رقابتهای بین المللی جام تختی لذت خاصی داشت. ضمن اینکه توانستم نشان دهم تمرینات اخیر و تلاش برای رسیدن به اهدافم به بار نشسته و حالا می توانم با انگیزه وجدیت بیشتری برای آینده تلاش کنم.

وی تصریح کرد: اهداف بزرگی دارم که از آن جمله می توان به رسیدن به ترکیب تیم ملی در رقابتهای جهانی و بازیهای المپیک اشاره کرد. مطمئنا برای دستیابی به دوبنده تیم ملی در این پیکارها راه سختی را پیش رو دارم اما به هیچ عنوان ناامید و بی انگیزه نیستم و از هم اکنون خودم را در این جایگاه می بینم. بدیهی است برای رسیدن به این هدف باید از تمامی مدعیان سنگین وزن بهتر باشم. به همین دلیل تا حد امکان تمرین و تلاش خواهم کرد و مثل یک سرباز در خدمت کادر فنی تیم ملی هستم.

دارنده مدال طلای قهرمانی آسیا ادامه داد: با کمک کادر فنی تیم ملی قصد دارم گام به گام به هدف اصلی خود برسم. ما در طول اردوهای آماده سازی چندین تورنمنت و میدان تدارکاتی را هم پیش رو داریم که باید بتوانم در این میادین حضور یابم و به خوبی عمل کنم. ضمن اینکه رقابتهای قهرمانی آسیا به عنوان مهمترین میدان پیش روی من از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدوارم بتوانم با صلاحدید کادر فنی در این مسابقات شرکت کنم.

محبی افزود: رقابتهای قهرمانی جهان را هم پیش رو داریم که این مسابقات هم به عنوان یکی از اهداف اصلی من در سالجاری محسوب می شود و باید تلاش کنم در این میدان مهم هم حضور داشته باشم. تمام این اتفاقات مشروط به تلاش و تمرینات مطلوب خودم و همچنین نظر کادر فنی است.به همین دلیل باید تلاش کنم بهترین مدعی در وزن خودم باشم.

آزادکار کرمانشاهی اردوی تیم ملی در پایان گفت: من هم مثل تمامی ورزشکاران امیدوارم بتوانم در المپیک شرکت کنم. مطمئنا این هدف نیز چندان دور از دسترس نیست و به خوبی می دانم برای رسیدن به بزرگترین هدف زندگی ورزشی ام باید از دل و جان مایه بگذارم. من از سال گذشته بطور جدی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در المپیک استارت زدم و در هر میدانی که کادر فنی اعلام کرده حضور یافتم. راه طولانی و سختی را پیش رو دارم اما مطمئنم با تلاش و اثبات توانمندی می توان به هر هدف و آرزویی دست یافت.

