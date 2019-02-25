یداله محبی آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم اردوی تیم ملی کشتی که به تازگی عنوان قهرمانی رقابتهای جام تختی را کسب کرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسب قهرمانی در شهر خودم به عنوان میزبان رقابتهای بین المللی جام تختی لذت خاصی داشت. ضمن اینکه توانستم نشان دهم تمرینات اخیر و تلاش برای رسیدن به اهدافم به بار نشسته و حالا می توانم با انگیزه وجدیت بیشتری برای آینده تلاش کنم.

وی تصریح کرد: اهداف بزرگی دارم که از آن جمله می توان به رسیدن به ترکیب تیم ملی در رقابتهای جهانی و بازیهای المپیک اشاره کرد. مطمئنا برای دستیابی به دوبنده تیم ملی در این پیکارها راه سختی را پیش رو دارم اما به هیچ عنوان ناامید و بی انگیزه نیستم و از هم اکنون خودم را در این جایگاه می بینم. بدیهی است برای رسیدن به این هدف باید از تمامی مدعیان سنگین وزن بهتر باشم. به همین دلیل تا حد امکان تمرین و تلاش خواهم کرد و مثل یک سرباز در خدمت کادر فنی تیم ملی هستم.

دارنده مدال طلای قهرمانی آسیا ادامه داد: با کمک کادر فنی تیم ملی قصد دارم گام به گام به هدف اصلی خود برسم. ما در طول اردوهای آماده سازی چندین تورنمنت و میدان تدارکاتی را هم پیش رو داریم که باید بتوانم در این میادین حضور یابم و به خوبی عمل کنم. ضمن اینکه رقابتهای قهرمانی آسیا به عنوان مهمترین میدان پیش روی من از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدوارم بتوانم با صلاحدید کادر فنی در این مسابقات شرکت کنم.

محبی افزود: رقابتهای قهرمانی جهان را هم پیش رو داریم که این مسابقات هم به عنوان یکی از اهداف اصلی من در سالجاری محسوب می شود و باید تلاش کنم در این میدان مهم هم حضور داشته باشم. تمام این اتفاقات مشروط به تلاش و تمرینات مطلوب خودم و همچنین نظر کادر فنی است.به همین دلیل باید تلاش کنم بهترین مدعی در وزن خودم باشم.

آزادکار کرمانشاهی اردوی تیم ملی در پایان گفت: من هم مثل تمامی ورزشکاران امیدوارم بتوانم در المپیک شرکت کنم. مطمئنا این هدف نیز چندان دور از دسترس نیست و به خوبی می دانم برای رسیدن به بزرگترین هدف زندگی ورزشی ام باید از دل و جان مایه بگذارم. من از سال گذشته بطور جدی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در المپیک استارت زدم و در هر میدانی که کادر فنی اعلام کرده حضور یافتم. راه طولانی و سختی را پیش رو دارم اما مطمئنم با تلاش و اثبات توانمندی می توان به هر هدف و آرزویی دست یافت.