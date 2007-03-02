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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۵۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مسابقات هفته بیست و یکم لیگ برتر و همچنین ادامه مسابقات هفته دوازدهم لیگ امارات از مهم ترین رخدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه یازدهم اسفندماه سال1385 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم صفر سال 1428هجری قمری و برابر است با دوم مارس سال 2007 میلادی.

* هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور عصر امروز با برگزاری 6 مسابقه زیر پیگیری می شود:
فجرشهید سپاسی شیراز - فولاد خوزستان ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز 
پیکان - ابومسلم خراسان ساعت 14:45، ورزشگاه ایران‌خودرو تهران 
مس کرمان - صباباتری ساعت 14:45، ورزشگاه سلیمی ‌کیا کرمان 
پاس - راه‌آهن ساعت 14، ورزشگاه دستگردی تهران 
استقلال اهواز- برق‌شیراز ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز 
سایپا - پرسپولیس ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

* رقابت های واترپلو قهرمانی جوانان زیر 18 سال کشور از عصر امروز در استخر مجموعه ورزشی آزادی شروع می شود. برای حضور در این رقابت ها که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت تاکنون 15 تیم اعلام آمادگی کرده اند.

* هفته بیست و چهارم رقابت های بوندسلیگا امشب با برگزاری دیدار شالکه و هامبورگ آغاز می شود.

* دومین روز از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات با برگزاری 3 مسابقه زیر پیگیری می شود:
الشارجه - دبی
الجزیره - الشباب
الوصل - النصر

* هفته چهارم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر تکواندو با انجام 3 مسابقه حساس و سرنوشت ساز زیر پیگیری می شود: 
پاس  - دانشگاه آزاد
سایپا - مناطق نفت خیز جنوب 
مس کرمان - فجرسپاه

* هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با برگزاری 4 مسابقه پیگیری می شود.

* رقابت های کاپ جوانان شمشیربازی در سه اسلحه اپه، سابر و فلوره و با حضور 10 تیم خارجی از امروز در شهر یزد آغاز می شود.

کد مطلب 455076

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