تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه یازدهم اسفندماه سال1385 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم صفر سال 1428هجری قمری و برابر است با دوم مارس سال 2007 میلادی.

* هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور عصر امروز با برگزاری 6 مسابقه زیر پیگیری می شود:

فجرشهید سپاسی شیراز - فولاد خوزستان ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

پیکان - ابومسلم خراسان ساعت 14:45، ورزشگاه ایران‌خودرو تهران

مس کرمان - صباباتری ساعت 14:45، ورزشگاه سلیمی ‌کیا کرمان

پاس - راه‌آهن ساعت 14، ورزشگاه دستگردی تهران

استقلال اهواز- برق‌شیراز ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

سایپا - پرسپولیس ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

* رقابت های واترپلو قهرمانی جوانان زیر 18 سال کشور از عصر امروز در استخر مجموعه ورزشی آزادی شروع می شود. برای حضور در این رقابت ها که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت تاکنون 15 تیم اعلام آمادگی کرده اند.

* هفته بیست و چهارم رقابت های بوندسلیگا امشب با برگزاری دیدار شالکه و هامبورگ آغاز می شود.

* دومین روز از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات با برگزاری 3 مسابقه زیر پیگیری می شود:

الشارجه - دبی

الجزیره - الشباب

الوصل - النصر

* هفته چهارم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر تکواندو با انجام 3 مسابقه حساس و سرنوشت ساز زیر پیگیری می شود:

پاس - دانشگاه آزاد

سایپا - مناطق نفت خیز جنوب

مس کرمان - فجرسپاه

* هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با برگزاری 4 مسابقه پیگیری می شود.

* رقابت های کاپ جوانان شمشیربازی در سه اسلحه اپه، سابر و فلوره و با حضور 10 تیم خارجی از امروز در شهر یزد آغاز می شود.