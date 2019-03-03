برداشتی نو از «هملت» به «شانو» آمد/ بازی در یک نمایش مشهدی

سروش طاهری بازیگر و کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های اخیرش در این حوزه به خبرنگار مهر گفت: در حال تمرین نمایش «هیچ نگو هملت فقط سه روز» با دانشجویانم هستم که از ۸ اسفند ماه در تماشاخانه «شانو» به صحنه رفته است.

وی ادامه داد: این نمایش نوشته رضا گشتاسب است و برداشتی نو از نمایشنامه «هملت» شکسپیر محسوب می‌شود. در این اثر نمایشی دانشجویان دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردی بازی می‌کنند و اثر از فضایی مدرن برخوردار است به شکلی که در نمایش شاهد تقابل کودکی هملت با حال حاضر وی و ظاهر شدن روح پدرش و ماجرای کشته شدن او توسط عمویش کلادیوس هستیم.

طاهری یادآور شد: در این نمایش که ۱۴ بازیگر دارد و تا ۲۴ اسفند روی صحنه خواهد بود نقبی از کودکی به بزرگسالی هملت می‌زنیم.

وی در پایان درباره دیگر فعالیت‌هایش توضیح داد: قرار است از ۱۲ اسفند ماه به عنوان بازیگر در نمایش «ما داریم از این خونه می‌ریم» به کارگردانی حسین اکبرپور که از شهر مشهد در این دوره از جشنواره تئاتر فجر نیز حضور داشت، به صحنه بروم. البته من در اجرای جشنواره بازی نداشتم و جایگزین یکی از بازیگران اثر شده‌ام. این نمایش که در تالار چهارسو به صحنه می‌رود از فضایی رئالیستی و خانوادگی برخوردار است.