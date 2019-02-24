به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار مستوفی اظهار داشت: طی بازرسی کارشناسان نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از یک کارخانه تولید فرآورده های گوشتی ، مقدار ۱۳۲۸ کیلوگرم انواع سوسیس و کالباس تاریخ مصرف گذشته و ۴۴۰ کیلوگرم اسکلت و ضایعات مرغی کشف و توقیف شد.

وی افزود: این بازدید در قالب طرح تشدید بازرسی ها و به منظور اجرای مصوبات دهمین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان کرمانشاه انجام شد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: پرونده این کشف برای رسیدگی و صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع شد.