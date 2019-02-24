به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال بانوان روزهای ۱۱ و ۱۴ اسفند دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی بلاروس انجام خواهد داد. مریم آزمون، مربی تیم ملی فوتبال بانوان لیست بازیکنانش برای این دیدار را اعلام کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده یه اردوی تیم ملی به شرح زیر است؛

* الهام فرهمند، شقایق روزبهان، هاجر دباغی، زهرا پور حیدر، فاطمه عادلی از اصفهان

* فاطمه سهرابی، سارا ظهرابی نیا، فاطمه امینه برازجانی، زهرا خواجوی، زهرا قنبری، سمانه چهکندی، زهرا سربالی، شبنم بهشت، افسانه چتر نور، ملیکا متولی، مونا حمودی، بهناز طاهرخانی از کرمان

* رها یزدانی،سارا قمی، فروغ موری از گیلان

* لیلا معلم از بوشهر

* هدیه حسن زاده از آذربایجان غربی

* حدیث بساط شیر و کوثر عنبری از ایلام

* مریم نامی از کردستان

اردوی فوق از عصر روز دوشنبه ۶ اسفندماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.