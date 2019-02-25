طرح سرشماری شاغلین و مشاغل در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور نبی زاده یکشنبه شب در نشست خبری که در سالن جلسات اتباع خارجی استانداری هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: طرح ملی سرشماری مشاغل و شاغلین اتباع خارجی ویژه اتباع افغانی و عراقی ساکن در هرمزگان از ۲۳ بهمن ماه در هرمزگان آغاز شد و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این طرح شامل اتباع مجاز و غیرمجاز می‌شود، عنوان کرد: کارفرما و کارگران اتباع افغانی و عراقی می توانند با مراجعه مراکز و دفاتر امور اتباع خارجه استان اقدام به نوبت گیری و ثبت اطلاعات کنند. کارفرمایان با ارائه پروانه کسب اقدام کنند و کارگران خارجی هم چه در کارگاهی مشغول هستند چه خویش فرما می توانند به مراکز مشخص شده در استان مراجعه کنند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هرمزگان اظهارداشت: افراد می‌توانند در شهرستان‌های بندرعباس، حاجی‌آباد و قشم به دفاتر اتباع خارجی مراجعه کنند و در سایر شهرستان‌های استان نیز با مراجعه به فرمانداری‌ها و بخشداری‌های مورد نظر، نسبت به ثبت اطلاعات خود مراجعه کنند.

نبی‌زاده افزود: دولت، کارفرمایی را به جهت استفاده از کارگران غیرمجاز بازخواست نمی‌کند و این طرح به ساماندهی آنها نیز کمک خواهد کرد، اما اگر در اجرای این طرح به موقع و در زمان مقرر اقدامات لازم صورت نپذیرد، با محدودیت‌های قانونی مواجه می‌شوند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هرمزگان با اشاره به مزایای اجرای این طرح بیان کرد: اجرای این طرح در استان منافع زیادی برای کارفرمایان و کارگران خواهد داشت که برخوداری از سابقه کار در کشور عزیزمان، بخشی از مزایای اجرای این طرح برای اتباع خارجی است.

نبی‌زاده، دسترسی به آمار دقیق‌تر اتباع خارجی شاغل در استان و همچنین وضعیت اشتغال در هر صنف را از مزیت‌های دیگر اجرای این طرح اعلام کرد.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح برای کارفرمایان و کارگران هزینه زیادی را در بر نخواهد داشت و جهت ثبت در سامانه الکترونیکی، اگر کارگری دارای سابقه باشد، مبلغ ۱۰ هزار تومان و برای کارگران فاقد سابقه مبلغ ۱۵ هزار تومان از طریق درگاه‌های الکترونیکی دریافت می‌شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هرمزگان تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام‌ شده، بالغ بر سه‌ هزار خانوار افغانی با تعداد هشت‌ هزار نفر در این استان حضور دارند.