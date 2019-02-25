خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- سهیلا محمدی: وقوع سیل مهرماه سال جاری در تنکابن سبب شد تا خسارت‌های فراوانی به خانه‌ها، باغ‌ها و اراضی کشاورزی، دام و طیور، زیرساخت‌ها و ابنیه وارد شده و بنا به گفته محمد اسلامی استاندار سابق مازندران که پس از سیل ردای وزارت راه و شهرسازی را برتن کرد، میزان خسارت واردشده ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

این در حالی است که پس از گذشت چهار ماه از این حادثه، کشاورزان همچنان نگران جبران خسارت‌هایشان بوده، راه‌های دسترسی به روستای پلطان و مهاجرآباد که به‌طور کل توسط رودخانه شسته و در همان روزهای نخست به‌طور موقت بازشده بودند به همان وضعیت باقی‌مانده و به خانوارهای آسیب‌دیده تنها مبلغ ۲ میلیون تومان وام بلاعوض برای معیشت پرداخت شد.

چهار ماه از سیل گذشت، استاندار سابق که تب‌وتاب سیل‌زدگان را داشت و در زمان سیلاب منتقد وزیر وقت راه و شهرسازی بود، اکنون که بر این مسند تکیه زده و حالی از سیل‌زدگان نمی‌پرسد.، معاون سابق امور عمرانی استانداری تا مدیرکل سابق راه که اکنون وزارت نشین شده‌اند نیز خبری نیست، به‌راستی آیا ما سیل‌زدگان فراموش‌شده‌ایم.

علی یار گلیجانی رئیس شورای اسلامی روستای پلطان در گفتگو با خبرنگار مهر از نگرانی کشاورزان برای آبگیری سردهنه های کشاورزی و رسیدن آب به اراضی کشاورزی سخن گفت و افزود: علیرغم خسارت‌های سنگینی که به باغات و مزارع کشاورزی و دامداران روستای پلطان در سیل مهرماه وارد شده، اما تاکنون دولت هیچ برنامه‌ای برای پرداخت خسارات به کشاورزان اعلام نکرده است.

خسارت‌های سنگینی به باغات و مزارع کشاورزی و دامداران روستای پلطان در سیل مهرماه واردشده، اما تاکنون دولت هیچ برنامه‌ای برای پرداخت خسارات به کشاورزان اعلام نکرده است

وی اضافه کرد: راه دسترسی روستای پلطان همان راه موقتی است که پس از سیل ساخته شد و پیمانکار احداث دیواره رودخانهٔ پلطان هم حدود یک ماه است که کار نمی‌کند و می‌گوید هنوز مجوز کار به او داده نشده است.

گلیجانی بابیان اینکه وام‌های معیشتی بلاعوض به مبلغ ۲ تا ۳ میلیون تومان به سیل‌زدگان پرداخت‌شده است، اظهار داشت: اما بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، شرایط سخت و بحرانی مردم را درک نکرده و به بهانه‌های معوقه بانکی و سخت‌گیری در معرفی ضامن و.. مردم سیل‌زده را از اخذ این وام‌ها ناامید کردند.

رئیس شورای اسلامی روستای پلطان بابیان اینکه دیواره‌های سنگی که توسط بنیاد مسکن در حال اجرا بوده با روند کندی مواجه است، تصریح کرد: نگرانی مسئولان محلی از این است که با احداث دیواره رودخانه در سمت خیابان، مسیر آب به سمت بافت قدیمی روستا منحرف‌شده و در سیل‌های آینده، محله قدیمی این روستا را تهدید کند که برای جلوگیری از این کار باید حدود ۵۰۰ متر از آن قسمت هم دیواره بندی شود.

ایران گلین عباسیان رئیس شورای اسلامی روستای مهاجرآباد تنکابن هم در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه چهره روستای مهاجرآباد در سیل مهرماه به‌طور کل به‌هم‌ریخته است اظهار داشت: در تاریخ ۹۶.۶.۵ طی مکاتبه‌ای که با وزارت خانه‌های نیرو، جهاد و سازمان جنگل و مراتع داشتیم نسبت به لایروبی رودخانه و خطر وقوع سیل هشدار دادیم اما کسی این مکاتبه و هشدار را جدی نگرفت.

وی افزود: روستای مهاجرآباد با دارا بودن اراضی و باغات کشاورزی، مرکبات و کیوی، برنج و چای و استعداد بسیار بالا درزمینهٔ آبزی‌پروری از روستاهای باقابلیت بالای تنکابن است که متأسفانه با قصور مسئولان متحل خسارت بسیار سنگین در سیل اخیر شد.

گلین عباسیان اضافه کرد: از سال گذشته تا قبل از وقوع سیل مکاتبات بسیاری با منابع طبیعی درباره قطع درختان در حریم طغیانی رودخانه انجام دادیم اما گویا گوش شنوایی وجود نداشته و متأسفانه همه این مکاتبات در پیچ‌وخم فرسوده بروکراسی اداری جا ماند.

مسئول شورای اسلامی روستای مهاجرآباد بابیان اینکه در سیل اخیر، صدها هزار قطعه چوب و تنه درختان به ارزش میلیاردها تومان کنده‌شده و وارد بستر جریانی رودخانه شد، تصریح کرد: مشخص نشد که این چوب‌ها کجا رفتند و درآمد حاصل ازآن چه شد و به نظر می‌آید مافیای چوب استاندار سابق را دور زده و تمامی چوب‌ها توسط پیمانکاران و افراد سودجو برده شد و متأسفانه هیچ درآمدی از این حجم چوب عاید مردم مظلوم روستا و زارعانی نشد که در اثر سیل آسیب دیدند.

این مسئول بیان داشت: با توجه به سوء مدیریت و عدم احساس مسئولیت توسط دستگاه‌های اجرایی، در تاریخ ۹۷.۹.۱۳ موارد نقض حقوق مردم این روستا را به جناب حسین زادگان و همچنین رئیس‌کل دادگستری مازندران گزارش کردم که نتیجه این گزارش حضور رئیس‌کل دادگستری در منطقه و تعیین ضرب العجل یک‌هفته‌ای وی درباره ساماندهی رودخانه‌ها بود.

بانو گلین عباسیان بابیان اینکه از آن زمان تاکنون اقدام عاجلی درباره رودخانه در منطقه انجام‌نشده است، خاطرنشان کرد: پیمانکاران می‌گویند هنوز به ما مجوز کار داده نشده و باید نقشه رودخانه تهیه و تأیید شود و سپس مجوز کار به ما داده شود.

وی خواستار لایروبی رودخانه، تعیین حریم و احداث دیواره حفاظتی، آسفالت راه دسترسی و بهسازی و آبگیری سردهنه های زراعی شد.

یکی از اعضای شورای روستای ایثارده هم در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه وعده‌های نافرجام مدیران تمامی ندارد، گفت: به دلیل اینکه هیچ‌چیز سر جایش نیست و کارها انجام نمی‌شود، انگیزه کار را از دست دادم و استعفایم را تقدیم شورای شهرستان تنکابن کردم.

با این تفاسیر اما، حسن باقری گرمارودی معاون عمرانی فرمانداری ویژه تنکابن از روند خدمات‌رسانی به مناطق سیل‌زده ابراز رضایت می‌کند و به خبرنگار مهر می‌گوید: خوشبختانه پیمانکاران در نقاط بحرانی و حادثه‌خیز رودخانه‌ها مشغول بکار بوده و در حال احداث دیواره‌های حفاظتی هستند.

وی با تأکید براینکه احداث دیواره، در نقاط حادثه‌خیز از وظایف ما است و نسبت به انجام این عملیات برای ملک‌های شخصی و باغات هیچ وظیفه‌ای نداریم افزود: مسئولان محلی ممکن است خواسته‌های زیادی داشته باشند، اما آنچه ما در توانمان است انجام می‌دهیم.

باقری گرمارودی درباره آبگیری سر دهنه‌های کشاورزی و رساندن آب به مزارع کشاورزی بیان داشت: کشاورزان نگران این موضوع نباشند زیرا سردهنه ها آبگیری می‌شوند اما چالش مهمی که امسال درباره سردهنه ها با آن مواجه هستیم این است که این سردهنه چون مجدداً در حال ساخت بوده و درواقع تثبیت نشده اند، با بروز سیلی باز خراب‌شده و از این حیث پیش‌بینی می‌شود که کشاورزان دچار زحمت شوند.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه تنکابن با ابراز رضایت از روند احداث دیواره‌های حفاظتی رودخانه در روستای مهاجرآباد اظهار داشت: به عقیده من یکی از بهترین کارهایی که دولت در این روستا انجام داد، تعریض رودخانه مهاجرآباد است زیرا عرض بسیارکم ۱۵ متری آن در سیل اخیر باعث شد که این روستا خسارت ببیند.

وی با گلایه شدید از اداره منابع طبیعی، گفت: در ۲۰ سال گذشته عملیات آبخیزداری در بالادست رودخانه مهاجرآباد انجام‌نشده بود که درختان روییده شده در اثر سیل کنده‌شده و وارد بستر جریانی رودخانه شدند.

باقری ادامه داد: کوتاهی منابع طبیعی و انجام ندادن عملیات آبخیزداری دلیل اصلی خسارت‌های سنگین در سیل مهرماه بوده و هزاران اصله درخت از ریشه کنده‌شده و وارد رودخانه شدند درحالی‌که اکنون می‌گوییم چند درختی که در بستر رودخانه است باید قطع شود، منابع طبیعی نمی‌گذارد و می‌گوید باید مجوز بگیرید.

وی همچنین از موازی کاری منابع طبیعی هم انتقاد می‌کند و می‌گوید: تنکابن فقط عنوان فرمانداری ویژه را یدک می‌کشد و فرماندارمان در حالی معاون استاندار و روسا معاون مدیرکل هستند که هیچ اختیاری ندارند و برای گرفتن یک تفویض اختیار توسط منابع طبیعی برای قطع کردن یک درخت از بستر طغیانی رودخانه باید ده‌ها کارشناس به تنکابن اعزام‌شده و روزها و ماه‌ها وقت صرف شود.

این مسئول بابیان اینکه مشخص نشد حجم فراوان چوب و درختانی که در اثر سیل با رودخانه‌ها حمل شدند، به کجا رفته و چقدر فروخته شد، گفت: در حال حاضر منابع طبیعی مانع و سد کارمان بوده و یکی از کم‌کارترین ادارات در جریان سیل بود.

این مسئول بابیان اینکه اقدامات عمرانی علیرغم کمبود اعتبار در مناطق سیل‌زده در حال انجام است، تأکید کرد: برید پل چالکرود در حال ساخت بوده و دو گوشواره پل همت‌آباد هم تاکنون ساخته‌شده است و گوشواره‌های پل غریب هم ساخته‌شده و باکس پل توکله هم توسط یک شرکت انحصاری در مازندران نصب‌شده و این عملیات ادامه دارد.

همه این موارد در حالی بیان شد که مردم روستاهای سیل‌زده که با بازدیدها و پیگیری‌ها و وعده‌های محمد اسلامی استاندار سابق مازندران دلگرم به جبران خسارت‌ها شده بودند، اکنون هیچ دل‌خوشی از مدیران نداشته و خودشان می‌گویند وقتی خودروهای دولتی را در روستا می‌بینیم به‌هیچ‌عنوان خوشحال نمی‌شویم.