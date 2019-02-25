به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر پارسافر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح توسعه گلخانه ها در طول برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: این طرح با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و در راستای افزایش ضریب امنیت و سلامت غذایی اجرا می شود.

وی در ادامه مصرف بهینه آب و ارتقاء بهره وری و صرفه جویی در آب، افزایش صادرات محصولات در راستای مثبت کردن تراز تجاری در بخش کشاورزی را بخش دیگری از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

پارسافر با بیان اینکه در طول ۱۰ ماهه نخست امسال بیش از ۵۶ هکتار آمار توسعه گلخانه ها در استان گیلان بوده است، گفت: از این نظر گیلان در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه در بخش تحقق اهداف ابلاغی این طرح نیز استان گیلان موفق شده ضریب ۸۰۰ درصد را به خود اختصاص دهد، بیان‌کرد: استفاده از روش کشت گلخانه ای یکی از راهکارهای مقابله با محدودیت منابع آب و کنترل تأثیر شرایط آب و هوایی در تولیدات کشاورزی، سیاست تغییر الگوی کشت است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شده است، بیان‌کرد: متقاضیان برای احداث گلخانه می توانند پس از اخذ مجوز پروانه تاسیس از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ها برای اخذ تسهیلات سرمایه ای برای احداث، مراجعه کنند.