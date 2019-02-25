حجت‌الاسلام افشین کلات پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۵۰۰ نفر در سطح استان کرمانشاه در مسابقات قرآنی مدهامتان ثبت‌نام کرده اند.

وی افزود: استقبال جوانان کرمانشاهی از این مسابقات با وجود برگزاری دیگر مسابقات قرآنی توسط ادارات کل اوقاف و امور خیریه و فرهنگ و ارشاد اسلامی مناسب بوده است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد استان کرمانشاه از برگزاری مسابقات قرآنی مدها متان در نیمه نخست اسفند خبر داد و گفت: این مسابقات در دانشگاه علوم قرآنی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام کلات‌پور بیان داشت: جوانان و نوجوانان کرمانشاهی از رشته های حفظ، قرائت و ترتیل در این مسابقات استقبال خوبی به عمل آوردند.

وی با بیان اینکه درصدد افزودن برخی رشته های جدید به مسابقات مدها متان هستیم که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد، ادامه داد: درصدد هستیم با شیوه های نوین شرکت در مسابقه مدهامتان از ترددهای غیرضرور متسابقین جلوگیری کنیم.