مدیران به نقش آفرینی جوانان در مدیریت ‌ها توجه داشته باشند

بە گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، حسین خوش اقبال در ششمین جلسە ستاد ساماندهی امور جوانان استان کردستان با انتقاد از کم توجهی مدیران بە نقش جوانان، گفت: همە در شعار از نقش و جایگاە جوانان صحبت می کنند اما در عمل چندان بە این امر توجە نمی کنند.

وی افزود: اگر بە نقش جوانان در ادارە امور و واگذاری پست های مدیریتی کم کاری کنیم قطعا در آینده دچار مشکل خواهیم شد و از همین رو باید از امروز در این راستا گام برداریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: جوانان امروز باید در آینده کشور را اداره کنند و بر همین اساس لازم است برای آنان اهمیت قائل شویم و فضا را برای کار و فعالیت آنان مهیا کنیم.

خوش اقبال به موضوع سمن ها و تشکلات غیر دولتی پرداخت و اظهارداشت: سمن ها باید متوجه باشند که غیر دولتی هستند وعلیرغم برخی کمک ها در شروع فعالیت شان نباید چشم انتظار کمک از جانب دولت باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دستگاه ‌هایی که برای سمن ها مجوز صادر می کنند، یادآور شد: لازم است در آغاز فعالیت سمن ها آموزش های لازم به آنان داده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بیان کرد: امیدوارم با تدبیر همه دست اندرکاران جوانان و فعالان تشکلات مردمی بتوانند کارکرد اصلی و ویژه خود را داشتە باشند.