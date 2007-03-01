به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شیبانی زاده سردبیر و نویسنده برنامه روزهای سه شنبه و جمعه "هفت اقلیم" است که به صورت زنده از ساعت 17 تا 19 از رادیو فرهنگ پخش می شود و به ترتیب به موسیقی و سینما اختصاص دارد.

وی درباره برنامه این هفته گفت: "جمعه 11 اسفندماه با حضور علی اصغر کشانی منتقد و سعید شاپوری فیلمنامه نویس موضوع اقتباس های سینمایی از کتاب های آسمانی به ویژه قرآن کریم را بررسی می کنیم. ارتباط تلفنی هم با چیستا یثربی، استاد دانشگاه، کارگردان و نمایشنامه نویس و دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه داریم."