شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح امداد و نجات، طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی جمعیت هلالاحمر استان زنجان، افزود: طرح ویژه نوروزی جمعیت هلالاحمر استان زنجان از ۲۴ اسفند سال جاری آغاز و تا ۱۶ فروردین سال ۹۸ ادامه دارد.
وی بابیان اینکه در راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی ۱۶ پایگاه سیار و ثابت درمحورهای مواصلاتی استان زنجان مستقر خواهد شد، اظهار کرد: در هر پایگاه ثابت پنج نجات گر و در پایگاههای سیار سه نجاتگر فعالیت خواهند داشت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: ۲۳ اکیپ از امدادگران جوان در طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی فعالیت می کنند.
میرزایی تأکید کرد: بیش از ۱۲ تیم آماده عملیات در پاسگاههای پشتیبانی مرکز کنترل و هدایتهای عملیاتی را ۲۴ ساعته بر عهده خواهند داشت و درمجموع بیش از ۲۵۰ نفر در طرح ویژه نوروزی ۹۸ در پایگاههای ثابت و سیار هلالاحمر مستقر میشوند.
وی یادآور شد: ۱۸ پست راهنمای مسافران نوروزی توسط اعضای جوانان جمعیت هلالاحمر در ورودی شهرها و اماکن تاریخی و گردشگری مستقر شده و مسافران نوروزی را راهنمایی میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از راهاندازی استراحتگاه و پارکینگ در مبادی ورودی شهرهای استان زنجان خبر داد.
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