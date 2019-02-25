  1. استانها
  2. زنجان
۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان خبرداد:

فعالیت ۱۶ پایگاه جمعیت هلال‌احمر زنجان در طرح نوروزی ۹۸

فعالیت ۱۶ پایگاه جمعیت هلال‌احمر زنجان در طرح نوروزی ۹۸

زنجان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از فعالیت ۱۶ پایگاه جمعیت هلال‌احمر زنجان در طرح نوروزی سال ۹۸ خبر داد.

شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح امداد و نجات، طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان، افزود: طرح ویژه نوروزی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از ۲۴ اسفند سال جاری آغاز و تا ۱۶ فروردین سال ۹۸ ادامه دارد.

وی بابیان اینکه در راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی ۱۶ پایگاه سیار و ثابت درمحورهای مواصلاتی استان زنجان مستقر خواهد شد، اظهار کرد: در هر پایگاه ثابت پنج نجات گر و در پایگاه‌های سیار سه نجاتگر فعالیت خواهند داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: ۲۳ اکیپ از امدادگران جوان در طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی فعالیت می کنند.

میرزایی تأکید کرد: بیش از ۱۲ تیم آماده عملیات در پاسگاه‌های پشتیبانی مرکز کنترل و هدایت‌های عملیاتی  را ۲۴ ساعته بر عهده خواهند داشت و درمجموع بیش از ۲۵۰ نفر در طرح ویژه نوروزی  ۹۸ در پایگاه‌های ثابت و سیار هلال‌احمر مستقر می‌شوند. 

وی یادآور شد: ۱۸ پست راهنمای مسافران نوروزی توسط اعضای جوانان جمعیت هلال‌احمر در ورودی شهرها و اماکن تاریخی و گردشگری مستقر شده و مسافران نوروزی را راهنمایی می‌کنند. 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از راه‌اندازی استراحتگاه و پارکینگ در مبادی ورودی شهرهای استان زنجان خبر داد.

کد مطلب 4551590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها