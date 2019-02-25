مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری زنجان برای ایام نوروز برنامههای مختلف فرهنگی خوبی پیشبینی کرده تا مسافران نوروزی بتوانند در ایام عید روزهای خوشی سپری کنند.
وی به اقدامات زیباسازی شهری در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: شستشوی معابر، جداول، پارکها و مبلمان شهری و گلکاری فضاهای شهری و استانداردسازی ستهای بازی در پارکها از اقدامات مهم شهرداری زنجان است.
شهردار زنجان از آمادهسازی تعداد ۲۰ المان شهری برای نصب در فضاهای مختلف شهری خبر داد و اظهار کرد: این المانها در راستای معرفی جاذبه های شهر زنجان است.
معصومی از ارائه خدمات اینترنت رایگان برای مسافران خبر داد و گفت: برای مسافران در مبادی ورودی شهری، اپلیکشن مربوط به معرفی شهر زنجان و راحتی تردد مسافران ارائه میشود.
وی از فعال بودن فضای پارک بانوان در ایام عید نوروز خبر داد و گفت: در کارخانه کبریت و پارک بانوان برنامههای فرهنگی خوبی برگزار میشود.
شهردار زنجان از بهکارگیری یک هزار و ۵۰۰ نفر در قالب زیباسازی و نظافت و رنگآمیزی شهر زنجان خبر داد و افزود: از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوعیت حفاری در شهر زنجان اعمال خواهد شد.
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