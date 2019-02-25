بانوی کردستانی دو نشان طلا و نقره کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، دوازدهمین دوره رقابت های شنای مسافت کوتاه قهرمانی کم بینایان و نابینایان بانوان کشور در رده سنی جوانان و بزرگسالان به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.

در این رقابت ها ۱۰۵ ورزشکار به نمایندگی از ۱۳ استان کشور حضور داشتند و رقابت های خود را در سه کلاس B۱، B۲ و B۳ و رده سنی جوانان و بزرگسالان شنای مسافت کوتاه برگزار کردند.

تیم کردستان با دو نماینده در این دوره از رقابت ها حضور پیدا کرد و توانست دو نشان طلا و نقره را کسب کند.

در نتایج انفرادی رده سنی جوانان این رقابت ها، سیما قادری شناگر کردستانی موفق شد در کلاس B۲ شنای ماده ۵۰ متر و شنای ماده ۱۰۰ متر آزاد به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کند و دو نشان طلا و نقره را از آن خود کرد.

گفتنی است، زهرا صالحی سرپرستی و مربیگری تیم کردستان در این دوره از رقابت ها را بر عهده داشت.