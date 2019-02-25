همایش ریحانه النبی زمینه ساز کسب عنوان شهر خلاق ادبی از سوی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس، ضمن تاکید بر لزوم فراهم کردن زیرساخت های بیشتر برای شهرستان های کم برخوردار استان گفت: معرفی فارس در حوزه ادبیات آیینی با برگزاری همایش ریحانة النبی از جمله اقداماتی است که امکان کسب عنوان شهر خلاق ادبی را برای شیراز فراهم می کند.

محمد ابراهیم فروزانی در حاشیه جشن های مردمی کوثر در شهرستان مهر در جمع خبرنگاران افزود: البته شهر خلاق ادبی تنها یک عنوان نیست و مجموعه ای از فعالیت های ادبی در حوزه های مختلف را دربرمی گیرد که همایش سالانه ریحانه می تواند یکی از آنها باشد.

وی ادبیات موضوعی را پایه ای برای فعالیت‌های هنری برشمرد و ادامه داد: پیگیری چنین برنامه‌هایی و ایجاد ارتباط بین المللی با دیگر شهرهای جهان به واسطه برخورداری از ماهیت ادبی به غنا و فعالیت بیشتر در این حوزه کمک کند.

معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس افزود: با برگزاری جشنواره ریحانه النبی این فرصت برای شهرستان مُهر فراهم شده که ضمن برخورداری مردم از برنامه های معنوی و روحانی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، ظرفیت‌های فوق العاده‌ موجود را بالفعل کنند.

فروزانیگفت: شهرستان‌های جنوبی فارس از جمله شهرستان مهر با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه همچون نزدیکی به خلیج فارس، نزدیکی به منطقه پارس جنوبی و نیز بهره‌مندی از آثار باستانی و تاریخی موجود در منطقه جایگاهی ویژه در توسعه گردشگری و نیز رونق اقتصادی دارد.

سومین همایش ملی ریحانه النبی از اول اسفندماه در تهران آغاز شد. این همایش در دوم اسفندماه با معرفی شاعران و نویسندگان برتر در مراسم جایزه ادبی ریحانه به شیراز رسید.

ادامه این همایش در شهرستان مُهر با اهدای جایزه کتاب سال ریحانه و برگزاری جشن‌های مردمی کوثر تا هفتم اسفندماه جاری ادامه می‌یابد.

انتخاب کتاب سال ریحانه که به معرفی کتاب برتر پیرامون زندگی، سیره و شخصیت حضرت زهرا (س) می پردازد نیز برای نخستین بار اجرایی خواهد شد و پس از آن به صورت سالانه کتاب سال ریحانه یکی از محورهای اصلی همایش ملی ریحانه النبی خواهد بود.

ترویج سیره اهل بیت (س)، معرفی دقیق‌، روشن‌ و تاثیرگذار ابعاد وجودی حضرت زهرا (س)، پرداخت هنرمندانه به شخصیت والا و الهی حضرت زهرا (س) در زبان شعر و داستان، ارتقا و اعتلای فرهنگ غنی ادبیات فاطمی و شناسایی و گرامیداشت پدید آورندگان آثار آیینی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.