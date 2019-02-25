همایش ریحانه النبی زمینه ساز کسب عنوان شهر خلاق ادبی از سوی شیراز

محمد ابراهیم فروزانی در حاشیه جشن های مردمی کوثر در شهرستان مهر در جمع خبرنگاران افزود: البته شهر خلاق ادبی تنها یک عنوان نیست و مجموعه ای از فعالیت های ادبی در حوزه های مختلف را دربرمی گیرد که همایش سالانه ریحانه می تواند یکی از آنها باشد.
وی ادبیات موضوعی را پایه ای برای فعالیتهای هنری برشمرد و ادامه داد: پیگیری چنین برنامههایی و ایجاد ارتباط بین المللی با دیگر شهرهای جهان به واسطه برخورداری از ماهیت ادبی به غنا و فعالیت بیشتر در این حوزه کمک کند.
فروزانیگفت: شهرستانهای جنوبی فارس از جمله شهرستان مهر با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه همچون نزدیکی به خلیج فارس، نزدیکی به منطقه پارس جنوبی و نیز بهرهمندی از آثار باستانی و تاریخی موجود در منطقه جایگاهی ویژه در توسعه گردشگری و نیز رونق اقتصادی دارد.
ادامه این همایش در شهرستان مُهر با اهدای جایزه کتاب سال ریحانه و برگزاری جشنهای مردمی کوثر تا هفتم اسفندماه جاری ادامه مییابد.
ترویج سیره اهل بیت (س)، معرفی دقیق، روشن و تاثیرگذار ابعاد وجودی حضرت زهرا (س)، پرداخت هنرمندانه به شخصیت والا و الهی حضرت زهرا (س) در زبان شعر و داستان، ارتقا و اعتلای فرهنگ غنی ادبیات فاطمی و شناسایی و گرامیداشت پدید آورندگان آثار آیینی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.
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