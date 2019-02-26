سلامت مردان موضوعی فراموش شده/حرکت مردانه برای ارتقای سلامت جامعه

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم بهرامی: مردان در طول تاریخ همواره بیشتر در معرض حوادثی مانند جنگ، حوادث شغلی و موضوعاتی از این قبیل بودهاند که فرجام آن مرگ یا آسیب جسمی و روحی بوده است. در دنیای امروزی گرچه به گواه آمار، پسران بیشتری نسبت به دختران متولد میشوند؛ اما مرگ و میر آنها هم بیشتر از دختران است.
در همین ایران خودمان سن امید به زندگی مردان هشت سال کمتر از زنان است، با این حال بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ مردان ۵۱ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند. همچنین طبق آمار حاصل از همین سرشماری، از جمعیت یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفری استان قزوین ۶۵۰ هزار و ۴۹۹ نفر مرد هستند.
علاوه بر این، طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی قزوین سن امید به زندگی در میان آقایان به ۷۶.۳ سال و در خانم ها به ۷۷.۶ سال میرسد. اما قدر مسلم به عنوان سازندگان نیمی از جامعه انسانی، سلامت آنان اهمیت وافر دارد وبا توجه به نقشها و مسئولیتهایی که به عنوان سرپرست خانوار و جمعیت فعال اقتصاد، اشتغال و تولید دارند، تلاش برای حفظ سلامت این قشر اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
چند سالی است که اول تا هفتم اسفندماه به عنوان هفته ملی سلامت مردان نامگذاری شده که این ایام بهانه خوبی برای یادآوری وحساسسازی گروههای مختلف جامعه در خصوص اولویتهای سلامت مردان است.
حوادث رانندگی و شغلی مهمترین تهدیدکنندگان سلامت مردان
آن گونه که نرگس شلویری، کارشناس مسئول سلامت میان سالان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین میگوید: حوادث رانندگی، حوادث شغلی(عمدتا در صنایع)، آلودگیهای محیطزیستی و تغییر الگوی تحرک افراد از جمله مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت مردان به شمار میرود.
شلویری با اشاره به اینکه مصرف مواد دخانی و الکلی از دیگر عوامل تهدیدکننده سلامت این قشر محسوب میشود، اضافه میکند: رواج این عادتها در جوامع کنونی بیش از گذشته رخ میدهد و در کشور ما چنین عادتهایی در میان مردان رواج بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته میزان مرگ و میر بر اثر تصادفات جادهای در بین مردان به وضوح بیشتر بوده است، اضافه میکند: آسیب های شغلی عمدتا گریبانگیر مردان است؛ زیرا این گونه آسیبها بیشتر در مشاغل مردانه اتفاق میافتد.
این مسئول با یادآوری اینکه تغییر روش زندگی مردم منجر به کاهش فعالیت بدنی افراد شده است، ادامه میدهد: هرچند آثار نامطلوب کم تحرکی در میان هر دو جنس زن و مرد دیده میشود، اما بیشتر در مردان بروز مییابد و علاوه بر اینکه برخی مشکلات بهداشتی و سلامت تنها در میان مردان به چشم میخورد، تعداد مبتلایان به سرطان هم در قشر مرد بیشتر از زنان است.
بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی قزوین پیشتر هم آماری از وضعیت بهداشت و سلامت مردم استان اعلام کرده بود که حکایت از وجود مشکلات بیشتری در برخی بخشهای خاص در بین مردان داشت.
در یکی از این موارد اعلام شد که ۱۳ درصد مردم استان قزوین سیگاری هستند که عمده این جمعیت را مردان تشکیل میدهند.
مردان پر تحرک و فعال
جدا از این موارد، بسیاری از بیماریها و مسائل بهداشتی مردان از عارضه کمتحرکی سرچشمه میگیرد و با توجه به راهبرد سازمان بهداشت جهانی برای کاهش کمتحرکی به میزان ۱۵ درصد تا سال ۲۰۳۰، همین موضوع به عنوان محور برنامههای هفته مردان در سال جاری انتخاب شد؛ زیرا اگر به آن بیتوجهی شود، عوارض جسمانی و روانی زیادی با خود دارد.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان قزوین در این باره میگوید: کمتحرکی گاه عوارض زیانباری مانند بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت، فشار خون، آلزایمر، ضعف عضلات و بافتهای استخوانی را در پی دارد.
افسانه حسن نایبی با بیان اینکه حداقل تحرک لازم برای افراد ۱۵۰ دقیقه در هفته حرکات سبک و ملایم و ۷۵ دقیقه حرکات شدید است، اضافه میکند: به منظور جبران کمتحرکی میتوان به فعالیتهایی از قبیل پیادهروی، دوچرخهسواری، دویدن، کوهپیمایی و شنا پرداخت؛ همچنین استفاده نکردن از وسایل نقلیه شخصی، استفاده از پله به جای آسانسور و اختصاص یک روز در هفته به فعالیتهای بدنی باعث پیشگیری از بیماریهای یاد شده خواهد شد.
البته گویا وضعیت تحرک مردان در استان ما نسبت به زنان بهتر است که نایبی بیان میکند: میزان تحرک و استقبال از فعالیتهای ورزشی در میان آقایان به نسبت بانوان بیشتر است و کارگران و کارمندان مرد به طور پررنگی در مسابقات ورزشی انتخابی استان و مسابقات کشوری شرکت میکنند؛ تا آنجا که فقط در زمینه ورزش سازمانیافته، امسال جمعیت ورزشکاران مرد سازمانیافته در استان به ۴۲ هزار نفر افزایش یافته است.
نایبی اضافه می کند: اکثر کارمندان و کارگران ساعاتی را در سالنهای ورزشی، فضاهای روباز و استخرها سپری میکنند و دیده میشود ادارات و شرکتها برای ورزش کارکنان خود اقدام به اجاره فضاهای ورزشی میکنند، اما باز هم لازم است توجه بیشتری به تحرک افراد صورت گیرد.
موضوع سلامت مردان آثار مهمی بر سلامت جسم و روان دیگر اعضای خانواده نیز دارد، تأکید بر مسئله سلامت مردان به معنی نادیده گرفتن سلامت دیگر اعضای خانواده نیست؛ بلکه این تأکید، به دلیل کمتوجهی مردان به سلامت جسم و روان خود، مراجعه نکردن تعداد زیادی از آنان به مراکز بهداشتی به دلیل روحیات خاص مردانه و همچنین قرار داشتن مردان در معرض خطر بیشتر است.
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