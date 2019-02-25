تعداد داوطلبان کنکور از مرز یک میلیون نفر گذشت

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام کنکور سراسری سال ۹۸ برای پذیرش دانشجو در رشته های با آزمون و دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس های خودگردان دانشگاه ها، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد دانشگاه ها و رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

وی گفت: ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ از چهارشنبه ۲۴ بهمن از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شده است و داوطلبان با توجه به فرصت تمدید شده می توانند تا دوشنبه ۶ اسفند در این آزمون ثبت نام کنند.

توکلی یادآور شد: تا ظهر امروز دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ تعداد یک میلیون و ۱۷ هزار و ۱۴۱ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما که از طریق سایت سازمان سنجش قابل دسترسی است و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۶ اسفند ۹۷ نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: پذیرش در هر یک از رشته ها بر اساس نمره کنکور و سوابق تحصیلی همانند کنکور سال گذشته انجام می گیرد.

توکلی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است و داوطلبان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مطابق شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ باشند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳و ۱۴ تیرماه در حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود.