به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی، در نشست خبری همایش ملی «آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی- اسلامی» دیروز یکشنبه در سالن شهید ماموستا شیخ الاسلام این دانشگاه ضمن تبریک به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س)، به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تولید فکر و نظریه پردازی به خصوص در حوزه علوم انسانی و اسلامی اشاره کرد و افزود: در ایران با این همه سابقه کهن علمی و تاریخی، قطعا باید نخبگان و صاحبان قلم در پروسه تحقیقات خود ایده های جدیدی به مخاطبان ارائه دهند و پایان نامه ها باید حامل پیامهای جدیدی برای مخاطبان باشند.

مختاری اظهار داشت: جامعه ای که باید رو به پیشرفت باشد، قطعا ضعف هایی برای طرح ایده های نو دارد و مراکز علمی به خصوص دانشگاه ها و مراکز علمی در این زمینه و ارتقای علمی و معنوی جامعه مسوولیت مهمی بر دوش دارند.

رئیس دانشگاه مذاهب اظهار داشت: فلسفه برگزاری همایش آسیب شناسی پایان نامه های علوم انسانی این است که تمهیداتی فراهم شود تا به نظرات و ایده های جدید که برای انسان در قلمرو فرد و جامعه مفید است، پرداخته شود.

وی افزود: این نشست با حضور شخصیت های فرهیخته حوزه نشر آثار علمی برگزار می شود تا حامل پیامی برای جامعه علمی کشور باشد، مبنی بر اینکه رساله ها و کتاب های خود را به گونه ای بنویسند که نتیجه گیری آن فصل جدیدی برای علاقه مندان به تحقیق باز کند و به تقلید و انتقال اندیشه های دیگران به عنوان یک آسیب نگاه شود و جامعه علمی به سمت و سویی برود که همانند غرب در علوم انسانی دارای تازگی و نظریه پردازی باشد.

حجت الاسلام مختاری با انتقاد شدید از سرقت ادبی در پایان نامه ها و فروش آنها، این ایراد را متوجه کلیه نهادهای فرهنگی کشور دانست و گفت: تاکید مقام معظم رهبری همواره نیازسنجی و شناخت مخاطبان و نظریه پردازی با توجه به مقتضیات جامعه بوده است.

وی با اشاره به اینکه، شخصیت های علمی و فرهیخته دانشگاهی می توانند برای ما الگو باشند، گفت: در این همایش از شخصیت های برجسته سیاسی، علمی و فرهنگی، دانشگاهی و حوزوی از جمله اعضای شورای انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس، دعوت شده است، همایش کاملا علمی است و با همکاری ۳ دانشگاه انجام می شود.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خاطر نشان کرد: همایش آسیب شناسی پایان نامه های علوم انسانی صبح چهارشنبه ۸ اسفند آغاز خواهد شد و عصر هم در قالب سه پنل تخصصی به کار خود ادامه می دهد.

گفتنی است، دانشگاه مذاهب اسلامی، نخستین همایش ملی «آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی– اسلامی» را با مشارکت دانشگاه تهران، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و بیش از ۳۰ دانشگاه و نهادهای مهم علمی کشور و ثبت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، اسفند ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.