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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۸

مختاری در نشست خبری:

همایش آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های علوم انسانی اسلامی برگزار می شود

همایش آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های علوم انسانی اسلامی برگزار می شود

حجت الاسلام  محمد حسین مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی از برگزاری همایش آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های علوم انسانی-اسلامی در ۸ اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام  محمد حسین مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی، در نشست خبری همایش ملی «آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی- اسلامی» دیروز یکشنبه در سالن شهید ماموستا شیخ الاسلام این دانشگاه ضمن تبریک به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س)، به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تولید فکر و نظریه پردازی به خصوص در حوزه علوم انسانی و اسلامی اشاره کرد و افزود: در ایران با این همه سابقه کهن علمی و  تاریخی، قطعا باید نخبگان و صاحبان قلم در پروسه تحقیقات خود ایده های جدیدی به مخاطبان ارائه دهند و پایان نامه ها باید حامل پیامهای جدیدی برای مخاطبان باشند.

مختاری اظهار داشت: جامعه ای که باید رو به پیشرفت باشد،  قطعا ضعف هایی برای طرح ایده های نو دارد و مراکز علمی به خصوص دانشگاه ها و مراکز علمی در این زمینه و ارتقای علمی و معنوی جامعه مسوولیت مهمی بر دوش دارند.

رئیس دانشگاه مذاهب اظهار داشت: فلسفه برگزاری همایش آسیب شناسی پایان نامه های علوم انسانی این است که تمهیداتی فراهم شود تا به نظرات و ایده های جدید که برای انسان در قلمرو فرد و جامعه مفید است، پرداخته شود.

وی افزود: این نشست با حضور شخصیت های فرهیخته حوزه نشر آثار علمی برگزار می شود تا حامل پیامی برای جامعه علمی کشور باشد،  مبنی بر اینکه رساله ها و کتاب های خود را به گونه ای بنویسند که نتیجه گیری آن فصل جدیدی برای علاقه مندان به تحقیق باز کند و به تقلید و انتقال اندیشه های دیگران به عنوان یک آسیب نگاه شود و جامعه علمی به سمت و سویی برود که همانند غرب در علوم انسانی دارای تازگی و نظریه پردازی باشد.

حجت الاسلام مختاری با انتقاد شدید از سرقت ادبی در پایان نامه ها و فروش آنها، این ایراد را متوجه کلیه نهادهای فرهنگی کشور دانست و گفت: تاکید مقام معظم رهبری همواره نیازسنجی و شناخت مخاطبان و نظریه پردازی با توجه به مقتضیات جامعه بوده است.

وی با اشاره به اینکه، شخصیت های علمی و فرهیخته دانشگاهی می توانند برای ما الگو باشند، گفت: در این همایش از شخصیت های برجسته سیاسی، علمی و  فرهنگی، دانشگاهی و حوزوی از جمله اعضای شورای انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس، دعوت شده است، همایش کاملا علمی است و با همکاری ۳ دانشگاه انجام می شود.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خاطر نشان کرد: همایش آسیب شناسی پایان نامه های علوم انسانی صبح چهارشنبه ۸ اسفند آغاز خواهد شد و عصر هم در قالب سه پنل تخصصی به کار خود ادامه می دهد.

گفتنی است، دانشگاه مذاهب اسلامی، نخستین همایش ملی «آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی– اسلامی» را با مشارکت دانشگاه تهران، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و بیش از ۳۰ دانشگاه و نهادهای مهم علمی کشور و ثبت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، اسفند ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.

کد مطلب 4551634

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