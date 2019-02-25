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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۵

طی پیامی؛

رئیس‌جمهور فرا رسیدن روز ملی کویت را تبریک گفت

رئیس‌جمهور فرا رسیدن روز ملی کویت را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن روز ملی کویت، ابراز امیدواری کرد مناسبات دو کشور در سایه همدلی، همکاری و مساعی مشترک در تمامی زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن روز ملی کویت، ابراز امیدواری کرد مناسبات دو کشور برادر و مسلمان، در سایه همدلی، همکاری و مساعی مشترک در تمامی زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

متن پیام تبریک حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر دولت کویت به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالی جناب شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح

امیر دولت کویت

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

فرا رسیدن روز ملی کشور دوست و برادر کویت را به جناب عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم مناسبات دو کشور برادر و مسلمان در سایه همدلی، همکاری و مساعی مشترک در تمامی زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و عزت و سربلندی مردم کویت را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4551644

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