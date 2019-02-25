برگزاری رویداد استارتاپ ویکند باقلوا وشیرینی سنتی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد استارتاپ ویکند باقلوا و شیرینی سنتی برای اولین بار در استان با هدف معرفی قابلیت ها و ظرفیت های کیفی شیرینی سنتی قزوین بویژه باقلوا به بازارهای داخلی و خارجی و سطح ملی با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین و شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین برگزار شد.

دراین رویداد سه روزه ۳۷ ایده خلاقانه مطرح شد که درنهایت توسط شرکت کنندگان ۱۰ ایده انتخاب شد و طی دو روز توسط مدرسان و منتورهای طرح بوم کسب و کار و تجاری سازی ها ایده ها آموزش داده شد و درنهایت سه ایده برتر انتخاب شد.

ایده های کسب و کار مکانیزسیون برش باقلوا، اپ شیرینی شو و لولوا بسته بندی شیرینی وباقلوا بعنوان ایده های برتر با کسب رتبه اول تا سوم انتخاب جوایز نقدی اعطا شد.

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین به عنوان حامی اصلی روید اد نیز مشارکت مادی و معنوی داشته و از ایده های منتخب درفاز توسعه خوشه کسب و کار شیرینی سنتی قزوین حمایت های لازم بعمل آورد.

در حال حاضر قرارداد توسعه خوشه شیرینی سنتی با عاملیت توسعه منعقد شده است و این استان با داشتن پیشنه در تولید شیرینی سنتی و تنوع آن می تواند به قطب تولید شیرینی سالم درکشور مبدل شود.

شیرینی سنتی دارای قدمتی دویست ساله را در استان قزوین داراست و بیش از ۱۲ نوع شیرینی سنتی در استان وجود دارد با توسعه این خوشه می توانیم صنعتی کردن شیرینی با همان کیفیت شیرینی سنتی درسطح ملی و بین المللی در امر صادرات شیرینی جایگاهی کسب کرد.

در این مراسم حمیدرضا خانپور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی، گرجی رئیس پارک علم و فناوری، فتح طاهری " رئیس مرکز جامع علمی کاربردی استان قزوین، روزبه استاندار اسبق قزوین و جمعی از قنادان و شیرینی پزان استان حضور داشتند.