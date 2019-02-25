تاکنون کمتر از ۱۸ درصد مخزن سدهای خراسان رضوی پر شده است

به گزارش خبرنگارمهر، وحید قربانی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: علیرغم افزایش ۴۷۱ درصدی بارش ها تا چهارم اسفندماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۹۸ درصدی در مقایسه با میانگین بلندمدت،هاکمتر از ۱۸درصد ظرفیت سدهای استان تاکنون پرشده است.

وی افزود: خشکسالی در اکثرنقاط استان همچنان پابرجاست و در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، استفاده از ظرفیت چاه های آب در اختیار ادارات دولتی و غیردولتی به عنوان یکی از راهکارهای تامین کسری آب به ویژه در مشهد پیش بینی شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در راستای دیگر مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان نیز مقرر شد برنامه ریزی برای فرونشست دشت ها در اولویت اقدامات مطالعاتی و عملیاتی قرار می گیرد.

قربانی تاکید کرد: طرح آمادگی برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی و انسان ساخت ویژه چهارشنبه آخرسال و ایام تعطیلات نوروز نیز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ارائه و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد:همچنین تخصیص ۲۱۸۷۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و ۸۷۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای بازسازی ۲۷۹ واحدمسکونی خسارت دیده ناشی از سیل در خراسان رضوی از سوی دولت نیز انجام شده است.