۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۲

سرپرست معاونت امورعمرانی استانداری خراسان رضوی:

تاکنون کمتر از ۱۸ درصد مخزن سدهای خراسان رضوی پر شده است

مشهد-سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان رضوی گفت:علیرغم افزایش ۴۷۱ درصدی بارش هاکمتر از ۱۸درصد ظرفیت مخزن سدهای استان تاکنون پرشده است.

به گزارش خبرنگارمهر، وحید قربانی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: علیرغم افزایش ۴۷۱ درصدی بارش ها تا چهارم اسفندماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۹۸ درصدی در مقایسه با میانگین بلندمدت،هاکمتر از ۱۸درصد ظرفیت سدهای استان تاکنون پرشده است.

وی افزود: خشکسالی در اکثرنقاط استان همچنان پابرجاست و در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، استفاده از ظرفیت چاه های آب در اختیار ادارات دولتی و غیردولتی به عنوان یکی از راهکارهای تامین کسری آب به ویژه در مشهد پیش بینی شده است. 

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در راستای  دیگر مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان نیز مقرر شد برنامه ریزی برای فرونشست دشت ها در اولویت اقدامات مطالعاتی و عملیاتی قرار می گیرد.

قربانی تاکید کرد: طرح آمادگی برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی و انسان ساخت ویژه چهارشنبه آخرسال و ایام تعطیلات نوروز نیز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ارائه و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد:همچنین تخصیص ۲۱۸۷۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و ۸۷۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای بازسازی ۲۷۹ واحدمسکونی خسارت دیده ناشی از سیل در خراسان رضوی از سوی دولت نیز انجام شده است.

