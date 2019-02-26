خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: اسفندماه که از راه می‌رسد تکاپو برای آماده‌سازی شهر و میزبانی از مسافران نوروزی دوچندان می‌شود و دستگاه‌های مختلف که در ستاد خدمات سفر استان همدان وظیفه بر عهده‌دارند بیش از سایر دستگاه‌ها به دنبال ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده هستند.

لزوم تامین زیرساخت ها برای جذب گردشگر

کمتر از ۲۵ روز دیگر همدان که طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای معرفی و تبدیل آن به یکی از مقاصد گردشگری نوروزی و تابستانی مسافران صورت گرفته میزبان گردشگرانی از اقصی نقاط ایران است و بر همین اساس باید زیرساخت‌های موردنیاز در این میزبانی بیش‌ازپیش مهیا شود.

در تقسیم‌بندی وظایف محوله به دستگاه‌های مسئول در ستاد خدمات سفر استان همدان برخی امور متوجه شهرداری‌ها است چراکه یک مسافر در بدو ورود به یک شهر از ورودی این شهر عبور می‌کند که متأسفانه وضعیت ورودی‌های همدان در شأن پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نیست و وضعیت چندان خوشایندی را نمی‌توان برای این بخش توصیف کرد.

از وضعیت ورودی‌های شهر که بگذریم با ورود یک خودرو به شهر و عبور از معابر و خیابان‌های همدان از همان ابتدا افت‌وخیزهای سطح خیابان و وضعیت نامناسب آسفالت مسیر تردد؛ نظر را به خود جلب می‌کند.

اخبار و مطالب منتشرشده در ابتدای سال جاری را که مرور می‌کنیم به وعده‌های شهرداری همدان در آسفالت معابر و اجرای ۳۰۰ هزار تن آسفالت طی سال جاری می‌رسیم و ناخودآگاه این سؤال در ذهن متبادر می‌شود که اگر ۳۰۰ هزار تن آسفالت در شهر همدان پخش‌شده پس وضعیت فعلی خیابان‌ها و معابر را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ .

لکه‌گیری و روکش آسفالت به میزان ۳۰۰ هزار تن در سطح معابر شهر!

خردادماه امسال شهرداری همدان در یک برنامه و با دعوت از مسئولان استانی و شهرستانی ازجمله استاندار، اعضای شورای شهر، نماینده ولی‌فقیه در همدان و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات اجرایی ۲۰۰ پروژه عمرانی در همدان خبر داده که برداشت و لکه‌گیری و روکش آسفالت به میزان ۳۰۰ هزار تن در سطح معابر شهر ازجمله این پروژه‌ها عنوان‌شده است.

موضوع وقتی سؤال‌برانگیزترمی شود که شهردار همدان طی جلسات متعددی بر پخش ۳۰۰ هزار تن آسفالت تا پایان سال جاری در شهر همدان تأکید داشته حال‌آنکه خیابان‌ها و معابر همدان گویای واقعیت‌ها است!

به‌روزهای باقی‌مانده از سال و فرصت پیش رو تا نوروز ۹۸ که نگاه می‌کنیم و وضعیت خیابان‌ها و معابر را می‌سنجیم آنچه در ذهن سؤال ایجاد می‌کند اینکه از ابتدای امسال تاکنون طبق آنچه اعضای شورای شهر همدان عنوان می‌کنند حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن آسفالت در همدان پخش‌شده حال در ۲۵ روز باقی‌مانده چگونه ۲۰۰ هزار تن آسفالت پخش خواهد شد؟ !

وضعیت نامناسب آسفالت خیابان‌های همدان به حدی است که نمی‌توان هیچ مسیری را از دیگری جدا کرد و با تردد در هر مسیری به‌طور حتم با چاله‌چوله‌هایی روبرو می‌شویم که گذر از آن‌ها چندان آسان هم نیست.

مسیرهای گردشگری شهر همدان را دریابیم

نگارنده معتقد است حال که شهرداری در اجرای وعده خود مبنی بر پخش آسفالت موفق نبوده لااقل مسیرهای گردشگری شهر همدان را دریابد و پیش از حضور مسافران و گردشگران در همدان ضمن لکه‌گیری معابر واحدی مسئله را کند تا همین وضع موجب فراری دادن مسافران نشود.

البته اینکه گفته می شود گران شدن قیمت قیر و آسفالت سبب محقق نشدن وعده ها شده را هم نمی توانیم نادیده بگیریم اما آنچه مسلم است به هر حال اگر همدان داعیه شهر گردشگر پذیری را دارد باید زیرساخت های آن را مهیا کند که از قضا وضعیت مناسب آسفالت معابر از اولویت ها است.

کمااینکه شهرداری همدان امسال ۵ ردیف اعتباری عمرانی پروژه آسفالت برای شهرداری ستاد و ۴ منطقه شامل ۳۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان داشته که براین اساس مقرر شده حدود ۳۰۰ هزار تن آسفالت ریزی در سال جاری صورت پذیرد.

مدیران باید در هنگام وعده دادن، دقت نظر داشته باشند

کارشناس برنامه ریزی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از نقدهای اساسی و سوال عمده شهروندان که در ارتباط با مسائل شهری همدان مطرح است وضعیت کیفیت آسفالت شهر بوده که رانندگی را برای عموم مردم دشوار کرده است، گفت: با توجه به هزینه بالای قیر، شهرداری همدان دچار محدودیت است اما مدیران باید در هنگام وعده دادن، دقت نظر داشته باشند.

احمد مرتضایی با بیان اینکه بسیاری از کوچه ها و معابر همدان به دلیل کنده شدن بخش هایی از آسفالت و زخمی بودن آنها وضعیت نامناسبی دارند و این امر سبب نارضایتی شهروندان شده است، گفت: این موضوع مورد بی توجهی قرار گرفته و وضعیت کوچه های زخمی هر روز وخیم تر می شود.

وی با تاکید بر اینکه آسفالت یکی از مهمترین مباحث و پروژه‌ها در شهرداری همدان محسوب می‌شود که اعتبارات بالایی هر سال برای آن تخصیص داده می‌شود، گفت: وضعیت فعلی معابر زیبنده شهر همدان نیست.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه امر نگهداری آسفالت در شهرداری همدان مغفول مانده است، گفت: اگر آسفالت نگهداری شود به طور قطع آسفالت تا ۲۰ سال عمر می‌کند ولی در حال حاضر عمر آسفالت تنها پنج سال عمر دارد.

به کم‌ترین‌ها راضی هستیم و سقف مطالباتمان را در حد آسفالت خوب و معابر استاندارد کاهش داده‌ایم کارشناس گردشگری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شرایطی که شهر از امکانات نسبتاً مطلوبی برخوردار باشد، بهتر می‌توان در مورد زیرساخت‌های مورد نیازِ بخش گردشگری صحبت کرد، گفت: در شرایط کنونی ما به کم‌ترین‌ها راضی هستیم و سقف مطالباتمان را در حد آسفالت خوب و معابر استاندارد کاهش داده‌ایم.

لیلا غفاری با بیان اینکه هرگاه توانستیم از داشتن معابری با آسفالت استاندارد به منظور سهولت تردد برخوردار شویم می توانیم به بحث کمبود سایر امکانات و کاربری‌ ها بپردازیم، گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم یکی از نیازهای مهم شهری یعنی آسفالت سیاه کف معابر را به صورت استاندارد در شهرهمدان داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه قبل از هرگونه تبلیغ برای معرفی آثار گردشگری و دعوت گردشگران به منطقه باید خدمات ابتدایی آبرومندی ایجاد شود، گفت: خدمات شهری نامطلوب را نمی‌توان در لابه‌لای تیترهای اطلاع‌رسانی و خبری که از آینده ‌ای امیدوار کننده می ‌گویند مخفی کرد.

وی بابیان اینکه میزبانی از گردشگران نیاز به حداقل ‌هایی دارد و ورود گردشگر به یک شهر که خیابان ‌هایی با آسفالت مناسب کمتر در آن به چشم می ‌خورد، تصویر خوبی از شهر را به نمایش نمی ‌گذارد، گفت: باید زیرساخت های اولیه تامین شود.

رئیس کمیسیون فنی وعمرانی شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه در سال جاری پخش ۳۰۰ هزار تن آسفالت برای معابر همدان پیش‌بینی شده بود که متأسفانه اجرای کامل این مقدار به دلیل جهش سه‌برابری قیمت، با مشکل مواجه شد، گفت: البته تجربه نشان می‌داد این مقدار قابل توجه از ابتدا نیز دست‌نیافتنی بود.

علی رحیمی‌فر بابیان اینکه مشکل نخست عدم اجرای تعهد ۳۰۰ هزار تن آسفالت معابر در سال ۹۷، جهش قیمت قیر بود، گفت: مبلغ درنظر گرفته‌شده یک‌سوم چیزی بود که در بودجه پیش‌بینی‌ شد.

وقتی منابع چه به لحاظ اجرا و چه ازنظر مالی محدود است، باید به اولویت‌ها پرداخت وی با تأکید بر اینکه برای سال ۹۸ نیز چیزی حدود ۲۰۰ هزار تن آسفالت پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود این مقدار محقق شود، تصریح کرد: به نظر بنده وقتی منابع چه به لحاظ اجرا و چه ازنظر مالی محدود است، باید به اولویت‌ها پرداخت و اگر در بحث آسفالت قرار بر رعایت اولویت‌هاست باید معابری درنظر گرفته شود که آحاد شهروندان از آن استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون فنی وعمرانی شورای شهر همدان بابیان اینکه البته این به معنای آن نیست که وضعیت نامناسب کوچه‌ها و معابر را انکار کنیم، گفت: کوچه‌ها نیز باید در حد لکه‌گیری مد نظر قرار گیرنداما در اقدام برای انجام کار با توجه به منابع محدود، باید عوامل متعدد درنظر گرفته شود چراکه اگر در توزیع و اجرای آسفالت سلیقه‌ای عمل شود مناسب نبوده و این کار شاید مورد سؤال مردم نیز قرارگیرد.

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری همدان در خصوص اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت معابر همدان عنوان کرد: با توجه به نزدیک بودن طرح استقبال از بهار و لزوم تنظیف و زیبایی شهر برای پذیرایی از شهروندان و مسافران نوروزی ضرورت ساماندهی کارگاه‌های ساختمانی با همکاری پیمانکاران به منظور جمع‌آوری مصالح مازاد در دستور کار قرار دارد.

عزیز الله یوسفی افزود: لکه‌گیری‌ خیابان‌ها و معابر اصلی و فرعی شهر با همراهی و کمک سازمان عمران و بازآفرینی شهری در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: بر این اساس گروه‌های مجهز این سازمان فعال شده اند و نسبت به رفع مشکلات آسفالت مناطق مختلف شهر در حال فعالیت هستند که علاه بر این موضوع و براساس تصمیمات گرفته شده حفاری‌های غیرضروری تا پایان طرح در شهر ممنوع است و هیچ‌گونه مجوزی در این خصوص صادر نمی‌شود.

تناژ آسفالت مصرفی با آنچه تعیین‌شده بود متفاوت است

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه اعتبار در نظر گرفته‌شده برای آسفالت‌ریزی در معابر شهری همدان طی سال ۹۷ هزینه شده است اما تناژ آسفالت مصرفی با آنچه تعیین‌شده بود متفاوت است، عنوان کرد: تعیین‌شده بود که بااعتبار ۳۰ میلیارد تومانی ۳۰۰ هزار تن آسفالت در معابر شهر همدان پخش شود اما با گران شدن مصالح این رقم به یک‌سوم کاهش یافت و همان مبلغ با یک‌سوم تناژ به اجرا درآمد.

حسین قرا باغی در توضیح این سؤال که همین ۱۲۰ هزار تن آسفالت پخش‌شده در همدان نیز در سطح شهر نمود ندارد و علت آن چیست؟ عنوان کرد: نظارت در توزیع آسفالت باید تقویت شود و اولویت به معابر اصلی داده شود.

وی بابیان اینکه مدیریت در اجرای پروژه‌ها ضرورت است سیستم نظارت صحیح نیز باید تقویت شود، به وضعیت آسفالت معابر همدان و قرار گرفتن در آستانه نوروز اشاره کرد و گفت: باید روی این موارد کار شود.

قرا باغی بابیان اینکه اکیپ‌های لکه‌گیری و آسفالت شهرداری همدان از هفته جاری فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، عنوان کرد: اکیپ‌های ترمیم آسفالت بیشتر در ورودی‌های شهر، معابر اصلی و مسیرهایی که احتمال حضور گردشگر بیشتر است فعال‌شده‌اند تا شهر برای حضور گردشگران آماده شود.

با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه کمتر از یکماه تا میزبانی از مسافران نوروزی فرصت داریم و باید در فرصت باقی مانده عزم خود را جزم کنیم و برای معرفی همدان به نحو مطلوب قدم برداریم تا خاطره ای خوش در ذهن مسافران باقی بماند.‌