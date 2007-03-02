بزرگترین مسجد نیویورک ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، هیئت تصمیم گیری شورای شهر کلونی، در ایالت نیویورک به اتفاق آراء تصویب کرد که مسجد 2667 متر مربعی در این منطقه ساخته شود.

این مسجد که به عنوان مرکز حیدر نامگذاری خواهد شد دربرگیرنده گنبدی با 1646 متر مربع و دو مناره خواهد بود که ساخت آن هفت سال به طول می انجامد.

این مرکز اسلامی 11 کلاس درس و یک سالن ورزشی خواهد داشت که مسلمانان بتوانند گردهمایی های اجتماعی خود را در آنها برگزار کنند.

مرکز اسلامی مسلمانان این منطقه همچنین دربرگیرنده مهد کودکی به مساحت 390 متر مربع و فروشگاه 334 متر مربعی خواهد بود که به بخش خصوصی واگذار می شود، اما سود حاصل از آن به نوعی از مسجد نیز حمایت خواهد کرد.

عبدالکبیر علمی یکی از اعضای هیئت مدیره جامعه اسلامی تروی به عنوان سازمان اسلامی مجری این پروژه گفت: این مرکز اسلامی که بزرگترین مرکز اسلامی نیویورک محسوب می شود ظرفیت پذیرش 600 نفر را دارد .

برخی از ساکنان منطقه نسبت به ساخت این مرکز اسلامی ابراز نگرانی کرده اند اما مهندس پروژه اعلام کرد که طراحی مسجد بر اساس معیارها و قوانین ایالتی خواهد بود .

مقامات جامعه مسلمانان اظهار داشتند که پس از آغاز کارهای ساختمانی مسجد با ساکنان و همسایگان دیدار کرده و نگرانیهای آنها را رفع خواهند کرد.

جامعه مسلمانان تروی 25 سال پیش توسط دانشجویان مؤسسه پلی تکنیک رنسیلائر این شهر تأسیس شد و طی 15 سال گذشته نمازهای جماعت خود را در یک خانه دو طبقه بسیار قدیمی اقامه کرده اند.

رشد جامعه مسلمانان این منطقه باعث شده آنها نمازهای جمعه خود را در محوطه مؤسسه پلی تکنیک رنسیلائر اقامه کنند.

مسلمانان این منطقه طرح خود را برای ساخت این مسجد 5 سال پیش ارائه کرده بودند.