به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی شامگاه یکشنبه در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی و فضای مجازی استان البرز، با تأکید بر اینکه مجموعه‌های فرهنگی باید دائم در حال حرکت باشند، اظهار کرد: فعالیت‌های فرهنگی باید گسترده، ادامه‌دار و هدفمند باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ایام ولادت صدیقه کبری (س) نزدیک است، گفت: این بانوی بزرگوار فرموده‌اند؛ کسی که بندگی خدا را کند و خالصانه به درگاه خدای تعالی وارد شود و به معنای حقیقی کلمه بنده خدا باشد از طرف خداوند بهترین مصلحت‌های دنیوی و اُخروی بر وی نازل می‌شود.

امام‌جمعه کرج با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه فرهنگ نوعی عبادت محسوب می‌شود، گفت: خدمت به مردم و رسیدگی به ایتام آل پیغمبر از اهمیت بالایی برخوردار است و کسانی که در این راه قدم بردارند و فعالیت کنند نزد خداوند جایگاه رفیعی خواهند داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری بابیان اینکه مجموعه‌های فرهنگی باید چشم‌انداز داشته باشند، گفت: در ادامه باید به بیانیه اخیر رهبری اشاره‌کنم؛ این بیانیه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که باید موردتوجه قرار گیرد.

دولت باید بر اساس گام دوم بودجه‌بندی و طرح‌های چندساله تدوین کند وی در بخش دیگری به جایگاه مرجعیت اشاره کرد و گفت: بسیاری که ادعای مرجعیت دارند، اگر شأنیت نداشته باشند در آن جایگاه نمانده و این جایگاه را از دست می‌دهند. خداوند به مراجع واقعی عنایت ویژه دارد.

امام‌جمعه کرج اضافه کرد: رهبر فرزانه انقلاب در آغاز دهه پنجم و چِله دوم انقلاب برای نیروهای ارزشی و مدافع انقلاب بیانیه گام دوم را مرقوم فرمودند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه بیانیه گام دوم شاخص‌های راهبردی دارد، گفت: گذشته از اینکه در برخی از بندهای بیانیه به اجرا اشاره‌شده اما عمده بیانیه سرفصل‌های هفت‌گانه است که هرکدام دارای راهبرد است و به‌وسیله این سرفصل‌ها می‌توان چهل سال آینده را ترسیم کرد.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه ازاین‌پس مجلس شورای اسلامی باید بر اساس گام دوم قانون بنویسد، گفت: دولت نیز باید بر اساس گام دوم بودجه‌بندی و طرح‌های چندساله را تدوین کند.

وی بابیان اینکه نباید نسبت به بیانیه گام دوم بی‌تفاوت باشیم، گفت: رهبری برای بیانیه گام دوم و همچنین اقتصاد مقاومتی وقت فراوانی گذاشته‌اند.

امام‌جمعه کرج ضمن انتقاد از اینکه برخی نسبت به اهمیت اقتصاد مقاومتی بی‌تفاوت بوده‌اند، گفت: ببینید کشور به چه روزی افتاده است این شرایط حاصل بی‌تفاوتی به اقتصاد مقاومتی است.

اتصال انقلاب اسلامی به انقلاب مهدی (عج) مهم است، این مهم به‌عنوان یک نکته کلیدی در بیانیه گام دوم مطرح است نماینده ولی‌فقیه در استان البرز تأکید کرد: یکی از مطالب کلیدی و اساسی بیانیه گام دوم که شاید کمتر به آن توجه شده مسئله ادامه انقلاب و ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور حضرت حجت (عج) است.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه اتصال انقلاب اسلامی به انقلاب مهدی (عج) مهم است، گفت: این مهم به‌عنوان یک نکته کلیدی در این بیانیه مطرح است.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید دارند که انقلاب اسلامی باید در مسیر انقلاب حضرت حجت (عج) باشد، ایشان فرمودند باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت حضرت حجت (ع) است نزدیک کنید، این دستور به همه ما است.

امام‌جمعه کرج با اشاره به اینکه باید پرانگیزه از انقلاب حراست کنیم، گفت: مخاطب بیانیه گام دوم رهبری بیشتر جوان‌ها هستند زیرا جوانان پرانگیزه، پرشور و خلاق هستند. جوان انقلابی گری بیشتری دارد و توجه به جوانان از سوی رهبری حاوی نکات مهمی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه جوانان عامل اصلی انقلاب اسلامی بودند، گفت: جوانان باعث تثبیت و تداوم انقلاب هستند، عمق باور رهبر انقلاب و اعتقاد ایشان به جوانان در این بیانیه کاملاً دیده می‌شود.

دشمنان می خواهند انقلاب را پر از ضعف و مشکل نشان دهند، لذا توجه به این بخش که چگونه عمل کنیم که موجبات ناکامی دشمنان را فراهم کنیم بسیار مهم است آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه برخی به دلیل محاسبات و القائات نادرستی که از دشمنان دارند جوانان را تهدید می‌کنند، گفت: آنها درصدد هستند که جوانان را از مسیر منحرف کنند اما رویکرد رهبری کاملا فرق دارد و متوجه جوانان است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان تلاش می کنند انقلاب را ناکارآمد جلوه دهند، گفت: دشمنان می خواهند انقلاب را پر از ضعف و مشکل نشان دهند، لذا توجه به این بخش که چگونه عمل کنیم تا موجبات ناکامی دشمنان را فراهم کنیم بسیار مهم است.

امام‌جمعه کرج با اشاره به اینکه اتفاقاً وقتی دشمنان ضعف‌های ما را بیان می‌کنند و نقاط آسیب را می‌گوید، مفید است، گفت: باید ما بلافاصله نقاط ضعف را برطرف کنیم. وقتی‌که دشمنان القاء می‌کنند ریشه این کمبودها و مشکلاتی که در کشور وجود دارد نحوه عملکرد انقلابی افراد است ارزش انقلابی گری و کار انقلابی به‌سرعت روشن می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز همچنین تأکید کرد: دنباله‌های داخلیِ دشمنان انقلابی گری را افراط و معارض با منافع مردم و کشور می دانند و در همین راستا سخن می گویند پس معلوم می شود که بُعد انقلابی گری نجات بخش کشور است.

به گفته آیت الله حسینی همدانی، رهبری طی سالهای گذشته با هر قشری که صحبت کرده اند آنها را توصیه به انقلابی گری و نگه داشتن شاخص های انقلابی کرده به طوری که این مهم در بیانیه گام دوم به خوبی آشکار است.

نمی شود گام دوم را بی توجه به گام اول برداشت، بی توجهی خسارت بار خواهد بود. چهل سالگی گذشته باید به خوبی تحلیل شود وی تاکید کرد: رهبری فرمودند «هرگاه دلزدگی پیش آمده از روی گردانی مسئولان از این ارزش های دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها، اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود، بی شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت.»

آیت الله حسینی همدانی تاکید کرد: دشمنی ها، تحریف انقلاب و آرمان های انقلاب نیازمند تجزیه و تحلیل است زیرا گاهی رژیم شاه را با همه مفاسدی که داشته جوری بزک می کنند و به جوانان القاء می کنند که اگر انقلاب نمی شد وضعیت بهتر از الان بود.

آمریکا با ابزار دیپلماسی قصد دارد سنگرهای انقلاب را از بین ببرد و اعتماد به غرب را خواست همگانی جلوه دهد وی با اشاره به اینکه تحریف انقلاب از سوی دشمنان دنبال می شود، گفت: در بحث برجام و «FATA» دروغ های بسیاری گفته شده است، فشار آوردند تا برجام تصویب شود، حالا که با مشکل مواجه شده اند می گویند، ما همه کارها را با دستور رهبری انجام داده ایم در حالی که رهبری در این باره صحبت کرده است و اسناد نیز موجود است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با تاکید بر اینکه عده ای می خواهند بگویند اگر ما با غرب ارتباط نداشته باشیم نمی توانیم کارها را پیش ببریم، گفت: لذا تا از دشمنی با آمریکا صحبتی می شود عده ای در داخل کشور مضطرب و پریشان می شوند.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه باید تاریخ آمریکا مرور شود، گفت: آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم ۱۰۰ کودتا برای سرنگونی کشورها انجام داده است.

وی با تأکید بر اینکه آمریکا دیگر قدرتی ندارد، گفت: آمریکا نه سیاست، نه اقتصاد و نه نظام دارد، این کشور قدرت نظامی خود را ازدست‌داده و با چالش‌های جدی مواجه است همچنین رویکرد اسلامی در این کشور در حال گسترش است.

امام‌جمعه کرج گفت: همه ما در این مقطع زمانی وظایفی داریم که باید باجان دل انجام‌وظیفه کنیم، ما باید وظیفه تاریخی خود را به‌خوبی درک کرده و اقدام کنیم.