وقوع ۵ حادثه در شهر کرمان/ یک نفر جان باخت

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع پنج مورد حادثه طی روز گذشته در شهر کرمان اظهار کرد: طی تماس تلفنی در ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه روز گذشته پنجم اسفند ماه با ستاد مرکز فرماندهی عملیات ۱۲۵ این سازمان از وقوع یک مورد تصادف آگاه شدیم.

وی محل این حادثه را بزرگراه امام رضا (ع) اعلام کرد و افزود: بلافاصله دو تیم اطفاء حریق و امداد و نجات این سازمان از نزدیکترین ایستگاه ها به محل حادثه اعزام شد.

عسکری ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه خودرو پراید از مسیر اصلی خارج و واژگون می شود و به علت شدت حادثه و آسیب شدید خودرو امکان خروج سرنشین خودرو که متاسفانه فوت کرد بود وجود نداشت که با حضور تیمهای آتش نشانی اقدامات پیشگیری از حریق احتمالی انجام و سرنشین خودرو از بین آهن پارها خارج شد.

وی همچنین از طعمه حریق شدن چهار منزل مسکونی در روز گذشته خبر داد و بیان کرد: در ساعت ۱۰ و ۱۷ دقیقه روز گذشته پنجم اسفند از یک مورد حریق منزل مسکونی در بلوار قایم (شرف آباد) مطلع شدیم.

مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان تصریح کرد: تیم اطفای حریق این سازمان سریعا در محل حادثه حضور یافته و در کمترین زمان عملیات اطفا حریق را انجام داده و از پیشروی آتش جلوگیری کردند.

عسکری همچنین از اطفاء حریق یک واحد منزل مسکونی در بزرگراه امام خمینی (ره) شهرک امام حسن عسکری (ع) خبر داد و گفت: این آتش سوزی در ساعت ۱۴ و ۱۶ دقیقه روز گذشته رخ داد که سریعا دو دستگاه خودرو اطفاء حریق از دو ایستگاه آتش نشانی به محل آتش سوزی اعزام و آتش توسط آتشنشانان مهار و از پیشروی آن جلوگیری به عمل آمد .

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان محل منزل مسکونی دیگری که طعمه حریق شده بود را خیابان شهید دستغیب اعلام کرد و افزود: این حریق در ساعت ۲۰ و ۹ دقیقه پنجم اسفند رخ داد که با حضور آتش نشانان از دو ایستگاه سریعا مهار شد و حادثه دیگر در ساعت ۲۴ روز گذشته در بلوار ۲۴ مهر به وقوع پیوست که با حضور آتش نشانان از نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی مهار شد.

وی در پایان گفت: علل حوادث ذکر شده در دست بررسی است و لازم است شهروندان نکات ایمنی را در پیشگیری از حوادث رعایت کنند.