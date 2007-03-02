وقوع 293 حادثه در چهارشنبه آخر سال 84 / خسارت 6 میلیارد ریالی چهارشنبه سوری سال قبل

فتح الله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع کل خسارات مالی فقط 47 میلیون ریال آن در ارتباط با حوادث و ما بقی با حریق و آتش سوزی مرتبط بوده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران گفت: طی مدت زمان یاد شده ، 234 فقره آتش سوزی و حادثه در فاصله زمانی 18 تا 24 رخ داده است که بیش از 220 مورد آن ناشی از انجام مراسم آتش بازی ، پرتاب مواد محترقه و اعمال غیر قانونی (آتش زدن عمدی) است.

تیموری ادامه داد: همچنین تعداد 56 فقره آتش سوزی صرفا ناشی از پرتاب مواد محترقه در منازل مسکونی ، خودروها و فضای سبز و 47 مورد نیز ناشی از آتش بازی و پرتاب مواد مشتعل بوده است.

وی یادآور شد: همچنین حدود 100 مورد نیز به علت سرایت آتش به مواد قابل اشتعال مجاز بوده است.

به گفته تیموری ، مجموع خسارات ناشی از حریق های چهارشنبه سوری معادل 650 میلیون ریال و بقیه خسارات به دلیل وقوع حوادث معمولی از جمله انبار لوازم و تجهیزات رایانه بوده که طی این حادثه به میزان 5 میلیارد ریال خسارت مالی به این محل وارد شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران همچنین تعداد مجروحان حوادث آتش بازی چهارشنبه سوری سال گذشته را ، 7 نفر عنوان کرد.