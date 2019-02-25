جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند.

شرایط عمومی برای پذیرش دستیار دندانپزشکی:

الف) برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

ب) واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون های مختلف کشور

ج) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی

د) پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران

ه) عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و هواداری از آنها

و) نداشتن سوء پیشینه کیفری

ز) عدم اشتهار به فساد اخلاقی

شرایط اختصاصی لازم برای پذیرش دستیار دندانپزشکی:

الف) داشتن مدرک دکتری عمومی دندانپزشکی، یا دانشجویان سال آخر دندانپزشکی عمومی مشروط بر اینکه تا ۳۱ شهریور ٩٨ فارغ التحصیل شده و مشمول یکی از بندهای اعلام شده باشند.

الف- ١: مشمولان آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت مصوب ۲۱ دی ۸۹ (داوطلبان فقط یک نوبت می توانند با استفاده از این تسهیلات در آزمون شرکت کنند).

داوطلبان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی شرکت در آزمون دستیاری دندانپزشکی برای برای آگاهی دقیق از جزئیات آیین نامه استعداددرخشان باید به صفحه اینترنتی

مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان به نشانی http://gta.behdasht.gov.ir مراجعه کنند.

الف- ٢: دانشجویان دندانپزشکی عمومی متأهل (اعم از خانم و آقا، به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان). این افراد در صورتی که از این فرصت در دوره دانشجویی استفاده نکرده باشند، می توانند حداکثر تا یک سال پس از فراغت از تحصیل، از این تسهیلات استفاده کنند. داوطلبان فقط یک نوبت می توانند با استفاده از این تسهیلات در آزمون شرکت کنند.

الف- ٣: دانشجویان دندانپزشکی عمومی که (به هر دلیل) از انجام خدمات طرح نیروی انسانی معاف هستند. این افراد در صورت قبولی، باید گواهی معافیت های مورد اشاره را به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند. در غیر این صورت، قبولی آنان کان لم یکن تلقی و یک دوره نیز از شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی محروم خواهند شد.

تبصره ١: دانشجویان سال آخر در صورت قبولی در آزمون، چنانچه تا تاریخ اعلام شده فارغ التحصیل نشوند، قبولی آنان کان لم یکن خواهد شد.

تبصره ٢: دانشجویان فقط یک بار «دانشجوی سال آخر» محسوب شده و می توانند با این عنوان در آزمون شرکت کنند؛ اعم از اینکه تنها پایان نامه را دفاع نکرده یا واحد باقیمانده داشته باشند.

تبصره ٣: تاریخ ارزشیابی مدرک تحصیلی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور توسط وزارت بهداشت، تاریخ فراغت از تحصیل محسوب می شود.

ب) ارائه گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی (مربوط به فارغ التحصیلان مقطع دندانپزشکی عمومی)

ب- ١: ارائه گواهی معافیت یا پایان خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی)

ب- ٢: مشمولان قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان در صورتی که خدمات مشمول موضوع قانون مذکور را حداکثر ٣ ماه بعد از تاریخ فراغت از تحصیل و در مناطقی با ضریب محرومیت چهارپنجم و محرومتر شروع کرده و در صورت قبولی در آزمون، خدمت مشمول تا زمان شروع دوره دستیاری تداوم یابد.

ب- ٣: ارائه گواهی نشان دهنده پایان خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) حداکثر تا تاریخ ٣١ شهریور ۹۸ که به تأیید معاونت های توسعه، بهداشتی، درمان یا آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه رسیده باشد. این افراد در صورت قبولی، موظف به ارائه گواهی پایان طرح هستند و در غیر این صورت، قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

(گواهی مربوط به وضعیت طرح نیروی انسانی که توسط شبکه بهداشت و درمان یا سازمان نظام پزشکی صادر شده باشد، پذیرفته نمی شود.)

ج) استفاده کنندگان از سهمیه استان های خاص در دوره دندانپزشکی عمومی.

ج- ١: ارائه گواهی اشتغال به کار در حال حاضر از استان محل تعهد برای افرادی که از سهمیه استانی در مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی استفاده کرده اند، با رعایت تمام مقررات شرکت در آزمون، الزامی است.

ج- ٢: بر اساس «قانون اصلاح بند ٣ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۰ مهر ۹۲، دانش آموختگان رشته های دندانپزشکی عمومی که با سهمیه بومی در آزمون سراسری پذیرفته شده اند ، تنها در صورت گذراندن حداقل نیمی از دوره تعهد خود می توانند در آزمون ورودی دوره های تخصصی شرکت کنند.

تبصره: این مصوبه شامل ورودی های سال ١٣٩٣ به بعد می شود و ورودی های پیش از آن مشمول این محدودیت نیستند.

د) مشخص بودن وضعیت خدمت نظام وظیفه عمومی – ویژه آقایان (به پیوست شماره ۳ دفترچه راهنما مراجعه شود.)

محرومیت ۲ ساله در صورت عدم ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون

ه) به استناد ماده ٣٠ آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی، در صورتیکه پذیرفته شده در زمان تعیین شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام، نسبت به شروع دوره اقدام نکند منصرف از تحصیل محسوب شده و به مدت ٢ سال از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد و در صورت انصراف پس از شروع دوره (پس از انصراف قطعی)، علاوه بر ٢ سال محرومیت از آزمون دستیاری، ملزم به پرداخت غرامت (که پرداخت آن توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام می شود) خواهد شد.

تبصره: دستیاران شهریه پرداز در صورت انصراف، موظف به پرداخت شهریه کامل همان سال هستند. همچنین به مدت ٢ سال (پس از انصراف قطعی) از شرکت مجدد در آزمون محروم خواهند شد.

برای شرکت در آزمون محدودیت سنی وجود ندارد.

امکان ورود و ادامه تحصیل دانش آموختگان رشته های تخصصی بالینی و Ph.D در رشته های دیگر تخصصی بالینی به شرط پرداخت شهریه و پس از انجام کامل تعهدات قانونی، بلامانع است.

امکان ورود و ادامه تحصیل دانش آموختگان رشته های تخصصی بالینی به رشته های تخصصی پایه (بیماری های دهان و فک و صورت و آسیب شناسی دهان و فک و صورت) به شرط عضویت در هیئت علمی، بلامانع است.

اعلام زمان ثبت نام و ارسال مدارک اینترنتی:

داوطلبان می توانند از تاریخ ۵ تا ۱۴ اسفند ۹۷ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir، ارسال مدارک (که آنها را پیشتر اسکن و آماده کرده اند) و تکمیل فرم ثبت نام، برای شرکت در آزمون نام نویسی کنند.

در صورت عدم ارسال یا نقص مدارک مربوط به سهمیه در بازهی ثبت نام، سهمیه مورد درخواست برای داوطلب لحاظ نخواهد شد.

از آن جایی که زمان تمدید برای مراحل ثبت نام و ارسال مدارک آزمون سال جاری در نظر گرفته نشده است، داوطلبان در اسکن، آماده سازی و ارسال کامل مدارک دقت کنند. پس از پایان مهلت ثبت نام، تغییر سهمیه به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

سهمیه های این دوره از آزمون دستیاری دندانپزشکی شامل سهمیه آزاد، سهمیه رزمندگان و سهمیه بومی است.

برگزاری آزمون در تیرماه ۹۸

سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه ۶ تیرماه ۹۸ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر شهر تهران، اصفهان، بابل، تبریز، شیراز، کرمان، مشهد، یزد و همدان برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ١٨ روز دوشنبه ۳ تیر ۹۸ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت است. برای ورود به جلسهی آزمون، همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی ضروری است.

بر اساس مصوبات سی و پنجمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در مورد بودجه بندی سؤالات، ضرایب دروس و تراز نمرات آزمون دستیاری دندانپزشکی، در آزمون سال ١٣٩٨ رعایت خواهد شد.

بودجه بندی سؤالات: ٣٠ سئوال از درس پروتزهای دندانی، ٢٠ سئوال از هر یک از دروس آسیب شناسی دهان و فک و صورت، ارتودانتیکس، اندودانتیکس، پریودانتیکس، بیماری های دهان و فک و صورت، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان و فک و صورت و زبان انگلیسی و ١٠ سئوال از دروس دندانپزشکی جامعه نگر و مواد دندانی (مجموع: ۲۵۰ سئوال).

نتایج اولیه و اسامی واجدان شرایط پذیرش (احراز حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون)، پس از آماده شدن توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی، از طریق سایت اعلام خواهد شد.

آن دسته از داوطلبان که حداقل ۵۰ درصد نمره خام آزمون (بدون در نظرگرفتن ضرایب دروس و رشته ها، به استثنای درس زبان انگلیسی که با ضریب ٢ محاسبه می شود) را کسب کرده باشند، اجازه انتخاب رشته را خواهند داشت.

کارنامه حاوی نمره و رتبه (صرف نظر از این که داوطلب مجاز یا غیر مجاز به انتخاب رشته باشد) از طریق سایت در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و تنها داوطلبانی که با در نظر گرفتن احراز حداقل ۵۰ درصد کل نمره خام آزمون، مجاز به انتخاب رشته می شوند، می توانند رشته/محل های مورد علاقه خود را به ترتیب اولویتِ دلخواه، در فرم انتخاب رشته/محلی که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارائه می شود، انتخاب کنند.

داوطلب می تواند یک رشته را در تمام دانشگاهها یا ترکیبی از چند رشته را در چند دانشگاه، انتخاب کند.