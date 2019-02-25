نشست ائتلاف توسعه پایدار البرز برگزار شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ائتلاف توسعه پایدار اعلام کرد در جریان نشست این ائتلاف که جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز حضور داشتند، برنامه‌های انتخاباتی اعضا و مشکلات و ایرادات دوره‌های قبل اتاق بازرگان استان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

سیدعلی صدری یکی از اعضای این ائتلاف به شعار تقویت تولید ملی، رشد اقتصادی و توسعه پایدارو در مرحله سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز اشاره کرد و گفت: این ائتلاف متشکل از تیمی ۱۵ نفره است که به ترتیب در بخش صنعت آقایان طوسی، امینی، زارعی، عابدی و ملک پوری و در بخش بازرگانی: آقایان صدری، رفیعی و خانم ها غفاری و محمودی، در بخش کشاورزی آقایان میرجلیلی، ملک الحسین آقاطاهر و سرکار خانم فلاحی و در بخش معدن نیزآقایان محیط و بهرو دیگرعضوهای ائتلاف توسعه پایدار هستند.

وی افزود: درانتخابات دوره سوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

صدری به عدم حضور کارمندان فعلی اتاق البرز در روزانتخابات در ساختمان اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد و گفت: جهت تامین سلامت انتخابات، نیاز است که ناظرانی از استانداری و یا سازمان صنعت حضور داشته باشند.

در ادامه جلسه حسین طوسی رئیس پیشین اتاق بازرگانی با بیان به اینکه طبق مصوبه مجلس ازسال ۹۱ تا اواخر سال ۹۵ مصوباتی که در مورد قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشته است، گفت: بر این اساس برای کمک به اتاق های بازرگانی اعضای اتاق بایستی سالانه یک در هزار فروش خود را به عنوان سهم اتاق پرداخت کنند و در کنار آن سه در هزار سود سالانه را نیز قبل از کسری های مالیاتی در اختیار اتاق ها قرار دهند که این قانون تا اخر سال ۹۵ اجرا شد.

وی افزود: طی این سال ها انتقاداتی به این مصوب شد مبنی بر اینکه فروش در واحدهای تولیدی و بازرگانی سود محسوب نمی شود چراکه ممکن است که یک واحدی فروش بالایی داشته باشد اما سود آنچنانی برای آن حاصل نشود و به همین دلیل طبق اعتراضاتی که اعلام شده بود هیات رئیسه اتاق ایران اقداماتی را به ثمر رساندند که در نتیجه آن این قانون پرداخت یک در هزار لغو شد و درعوش سه در هزار سود سالانه به چهار در هزار تبدیل شد که از سال ۹۶ اجرایی شده است.

طوسی خاطرنشان کرد: یک در هزار مبالغ زیادی را به خزانه اتاق های کشور روانه کرد و یک قدرت مالی برای اتاق های ایجاد شد که صرف سرمایه گذاری هایی از جمله خرید املاک و مستغلات شده است.

وی ادامه داد: از جمله این املاک این بود که توانستیم اتاق تازه تاسیس البرز را سروسامان داده و ساختمان استیجاری آنجا نیز به ساختمانی با مالکیت خود اتاق انتقال دهیم.

طوسی همچنین در خصوص اقداماتی که در زمینه آموزش و پژوهش در اتاق بازرگانی البرزصورت گرفت ، گفت: مسئله آموزش و پژوهش در دوره اول با دو سال برنامه ریزی برگزاری همایش تعامل صنعت و دانشگاه آغاز شد که در نتیجه آن حدود ۵۰۰ مقاله علمی به دبیرخانه همایش رسید و قرار بود یک بازار فناوری کنار محل برگزاری همایش تشکیل شود.

وی ادامه داد: پس از استان های کرمان و یزد، اتاق بازرگانی استان البرز سومین میزبان و مجری برای برگزاری همایش تعامل صنعت و دانشگاه بوده است.

طوسی افزود: اما متاسفانه در آن زمان به بهانه اینکه برگزاری این همایش کاری تبلیغاتی است برگزاری آن به تعویق افتاد و در دوره دوم به صورت ناقص انجام شد.

رئیس اسبق اتاق بازرگانی به ذکر منشور و اهداف ائتلاف توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: مشارکت، حاکمیت،شفافیت، پاسخگویی، شکل گیری وفاق عمومی، حقوق مداری و عدالت، اثر بخشی و مسئولیت پذیری اهداف این ائتلاف است.

وی افزود: فعالان بخش خصوصی نسبت به انتخابات اتاق بازرگانی البرز بی تفاوت نباشند و در روز انتخابات در این عرصه مشارکت کنند تا افراد منتخب تنها براساس شایسته سالاری انتخاب شوند.

طوسی درپایان با بیان اینکه در هر حوزه ای بهترین تخصص ها و عملکردها بر طبق میزان تجربیات فعالان صنت، بازرگانی، کشاورزی و معادن در البرز به کار گرفته خواهد شد، گفت: بااین رویه در آینده می توانیم به مدیریت صحیح اتاق البرز دست یابیم.

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