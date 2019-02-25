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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰

شهردار منطقه سه کرمان:

۳ مجموعه بازی کودک در پارک های کرمان نصب می شود

۳ مجموعه بازی کودک در پارک های کرمان نصب می شود

کرمان - شهردار منطقه سه کرمان از نصب سه مجموعه بازی استاندارد برای کودکان در پارک‌های این منطقه خبر داد.

رامین امیرمداح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در کودکان و به منظور توسعه و بهبود فضاهای عمومی برای تفریح و بازی کودکان و نیز سپری کردن اوقات فراغت خانواده‌ها در کنار کودکان دلبندشان، تجهیز تعدادی از پارک های منطقه به مجموعه بازی استاندارد برای کودکان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا یک  مجموعه بازی کودکان در پارک شمس تبریزی در شهرک خواجو، یک مجموعه در پارک هدایت واقع در بلوار ولیعصر (عج) و یک مجموعه هم در پارک مسافر واقع در ورودی بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی نصب شد.

امیرمداح با اشاره به اهمیت ورزش و تفریح برای بالا بردن روحیه‌ نشاط و شادابی در کودکان گفت: شهرداری منطقه سه در راستای خرید و نصب وسایل بازی کودکان دارای استاندارد بالا از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

وی از شهروندان و کودکان نیز خواست در حفظ و نگهداری وسایل بازی و تندرستی موجود در پارک های سطح شهر کوشا باشند.

کد مطلب 4551746

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