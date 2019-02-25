ابلاغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه میدان های نفتی آبان و پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی از چند خبر خوب و بسیار مهم دولت برای توسعه استان پرده برداشت و گفت: اولین خبر خوب برای مردم شریف استان ایلام ابلاغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه میادین نفتی آبان و پایدار از طرف هیئت دولت است که از این میزان چهار درصد (حدود ۴۸ میلیارد تومان) در اختیار شورای برنامه ریزی استان برای پروژه های عمرانی استان قرار می گیرد و هزینه می شود.

وی ادامه داد: خبر مهم و خوشحال کننده دیگر شروع بکار شرکت ژئوفیزیک دانا با پروژه های اکتشاف نفت در استان ایلام است.

استاندار ایلام در این باره گفت: این شرکت در دو فاز، فاز اول در شهرستان ایوان با پروژه تنگ بیجار در یک بازه زمانی چهار ساله کار خود را در زمینه اکتشاف نفت در مناطق شمالی استان هم اکنون شروع کرده است.

وی افزود: فاز دوم این شرکت در اوایل سال آینده در شهرستان دهلران با پروژه دانان در یک بازه زمانی یک ساله کار خود را در مناطق جنوبی استان آغاز می کند و مجموعه این فعل و انفعالات علاوه بر اینکه منجر به توسعه می شود، تعداد قابل توجهی اشتغالزایی در مناطق مختلف استان ایجاد می کند.

سلیمانی دشتکی سپس از سومین خبر مهم پرده برداست و گفت: خبر خوب دیگر پذیرش اولیه اعطای ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت pp توسط بانک های عامل استان است که شروع بکار این پروژه مهم می تواند نقش حائز اهمیت در توسعه و ایجاد اشتغالزایی پایدار در استان داشته باشد.

وی در ادامه گفت: فراخوان دو مرحله ای انتخاب پیمانکار برای راه آهن اسلام آباد به ایلام خبر خوشحال کنند دیگر و عیدی دولت به مردم خوب استان ایلام است که درواقع رویای صاحب راه آهن شدن این دیار را به حقیقت می رساند.

استاندار ایلام در پایان از تصویب بخش دشت عباس از توابع شهرستان دهلران توسط هیئت دولت خبر داد و گفت؛ ضمن تبریک به مردم خوب دشت عباس لازم است این نکته را اضافه کنم که کار باقی مناطق تحت اقدام استان در حوزه تقسیمات کشوری نیز با جدیت در حال پیگیری است.

وی در ادامه گفت: در اینجا لازم است از مردم شریف و خوب استان ایلام، نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم ایلام، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه کارگزاران نظام و دولت در استان که زمینه ساز وحدت و همدلی و این اتفاقات خوب شدند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.