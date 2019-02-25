وزیر خارجه آلمان راهی آفریقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان شب گذشته به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ۳ کشور آفریقایی راهی آفریقا شد.

وزیر خارجه آلمان در نخستین ایستگاه از سفر آفریقایی خود وارد سیرالئون شد.

وی در این جریان این سفر امروز با وزیر خارجه و رئیس جمهوری سیرالئون دیدار و گفتگو می کند. مناسبات دوجانبه و بررسی اوضاع داخلی کشورهای آفریقایی از محورهای گفتگوی ماس در این سفر اعلام شده است.

ماس پس از سیرالئون راهی بورکینافاسو و مالی خواهد شد. وی قرار است با نیروهای ارتش آلمانی مستقر در مالی دیدار و گفتگو کند.

وزیر خارجه آلمان پیش از عزیمت به آفریقا نسبت به اوضاع داخلی مالی و بورکینافاسو ابراز نگرانی کرد.