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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

وزیر خارجه آلمان راهی آفریقا شد

وزیر خارجه آلمان راهی آفریقا شد

وزیر خارجه آلمان به منظور دیدار و گفتگو با مقامات سه کشور آفریقایی راهی این قاره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان شب گذشته به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ۳ کشور آفریقایی راهی آفریقا شد. 

وزیر خارجه آلمان در نخستین ایستگاه از سفر آفریقایی خود وارد سیرالئون شد. 

وی در این جریان این سفر امروز با وزیر خارجه و رئیس جمهوری سیرالئون دیدار و گفتگو می کند. مناسبات دوجانبه و بررسی اوضاع داخلی کشورهای آفریقایی از محورهای گفتگوی ماس در این سفر اعلام شده است.

ماس پس از سیرالئون راهی بورکینافاسو و مالی خواهد شد. وی قرار است با نیروهای ارتش آلمانی مستقر در مالی دیدار و گفتگو کند.

وزیر خارجه آلمان پیش از عزیمت به آفریقا نسبت به اوضاع داخلی مالی و بورکینافاسو ابراز نگرانی کرد.

کد مطلب 4551748
شقایق لامع زاده

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