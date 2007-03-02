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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۵۳

/ با هدف برملا شدن رازهای پیدایش عالم صورت گرفت /

ساخت آزمایشگاه غول پیکر زیرزمینی فیزیک در اروپا

ساخت آزمایشگاه غول پیکر زیرزمینی فیزیک در اروپا

ساخت آزمایشگاه غول پیکر زیرزمینی فیزیک در مرز فرانسه و سوئیس به مراحل حساس خود نزدیک می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت چنین آزمایشگاه غول پیکری به فیزیکدانان کمک خواهد کرد تا به درک جدیدی از یکی از بخش های بنیادین علم فیزیک یعنی پیدایش عالم دست یابند.

این آزمایشگاه 2000 تن وزن داشته و با استفاده از جرثقیل ویژه ای به درون گودال حفاری شده در عمق 100 متری زمین منتقل شده است.

این آزمایشگاه غول پیکر، بخشی از قوی ترین شتابنده جهان موسوم به Large Hadron Collider است. یک سخنگوی این پروژه گفت: همه چیز خوب است و پروژه طبق برنامه های صورت گرفته پیش رفته است.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، این شتاب دهنده با هدف بررسی دقیق محدودیت های فیزیکی طراحی و ساخته شده است.

به گفته دانشمندان، این سیستم غول پیکر قدرتمند، ذرات را با سرعتی مافوق تصور به یکدیگر پرتاب کرده تا از این طریق رازهای پیدایش عالم برملا شود.

این سیستم الکترونیکی از بیش از 1000 مغناطیس قوی تشکیل شده که با قرار گرفتن به دور حلقه ای مخصوص، سرعتی در حدود سرعت نورا را ایجاد می کنند.

کد مطلب 455175

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