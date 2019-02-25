معافیت مالیاتی از مطالبات مهم صاحبان صنایع شهرک صنعتی قرچک است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت و مشکلات شهرک صنعتی قرچک که با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران و دیگر مسئولان در محل فرمانداری برگزار شد،اظهار داشت: شرکت شهرک های صنعتی استان تهران در بحث استقرار صنوف و صنایع در شهرک صنعتی قرچک به صورت کلان عمل کند تا شاهد اشتغال پایدار در منطقه باشیم.

وی با قدردانی از مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران، گفت: خدا را شاکریم مجموعه شرکت شهرک های صنعتی استان تهران با مدیریت جدید هم در راستای توسعه شهرک های صنعتی گام برداشته و هم مطالبه گری دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک ادامه داد: تنها مرکز اقتصادی منطقه همین شهرک است که باید تلاشها و توجهات بر روی آن متمرکز شود چرا که قرچک به لحاظ کشاورزی ظرفیت چندانی ندارد و زمین قابل کشت آن تنها ۲۸۰۰ هکتار است.

وی گفت: برای رونق اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان قرچک توجه دستگاههای ملی و استانی به شهرک صنعتی را می طلبد.

خطیبی ادامه داد: نگاه استانداری به شهرستان قرچک چه در زمان استاندار سابق و چه زمان حال نگاه مثبتی است و در دستگاههای عالی اجرایی استان به این منطقه توجه شده است.

این مسئول بیان کرد: شرکت شهرک های صنعتی استان تهران مطالبه اعتباری خود را برای توسعه شهرک صنعتی قرچک اعلام کند تا ما نیز پیگیری های خود را برای اختصاص بودجه انجام دهیم.

سرپرست فرمانداری قرچک ادامه داد: موضوع معافیت مالیاتی برای شهرک صنعتی پیگیری شود تا بتوان مصوبه آن را از هیئت دولت اخذ کرد که این موضوع منوط به پیگیری وزارت صمت است.

وی گفت: موضوع راه، آب، تصفیه خانه فاضلاب، برق و گاز و مخابرات از جمله موضوعات مهمی است که برای تأمین زیرساختها باید نسبت به آن توجه ویژه داشت.

این مسئول افزود: ادارات کل استانی باید نسبت به انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مصوبات این شهرک پاسخگو باشند.

خطیبی بیان کرد: امیدواریم با مدیریت جدید شهرک صنعتی مشکلات شهرک حل شود و با این انگیزه جدیدی که در شرکت شهرک های صنعتی استان تهران بوجود آمده بطور حتم مشکلات حل می شود.